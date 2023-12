BR24 Sport Patzer zum Abschluss: FC-Bayern-Frauen straucheln in Nürnberg Stand: 17.12.2023 20:40 Uhr

Die Frauen des FC Bayern München verspielen beim 1. FC Nürnberg womöglich teure Punkte im Meisterschaftskampf. Im Bayern-Derby zum Bundesliga-Jahresabschluss luchst der Aufsteiger dem deutschen Meister ein Unentschieden ab.

Von BR24Sport

Die Frauen des 1. FC Nürnberg haben dem haushohen Favoriten des FC Bayern München ein Bein gestellt und ein Unentschieden abgerungen. Der Bundesliga-Aufsteiger kam gegen den deutschen Meister zu einem 1:1 (1:0), was den Münchenerinnen im Meisterschaftskampf noch sehr wehtun könnte. Ihren Status als Tabellenführer behält die Elf von Alexander Straus mit 24 Punkten. Doch der VfL Wolfsburg kann am Montagabend gegen Werder Bremen am FCB vorbeiziehen.

Für Nürnberg war es das zweite Spiel in Serie ohne Niederlage, überhaupt ist es erst die dritte Partie mit einem Punktgewinn seit dem Aufstieg im Sommer. Der FCN steht nun bei fünf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, einen Punkt hinter RB Leipzig. Pünktlich zur anschließenden Weihnachtsfeier feierten die Aufsteigerinnen ein Erfolgserlebnis zum Jahresabschluss. Die Bayern-Frauen spielen am Mittwoch (18.45 Uhr) noch einmal in der Champions bei Ajax Amsterdam.

FCN dreht Partie nach Torwartfehler

Lea Schüller hatte im eisigen Max-Morlock-Stadion zunächst eine Unsicherheit von Nürnbergs Torfrau Kristin Krammer zur Führung (12.) genutzt. In der Folge kontrollierte der FCB Ball und Gegner, verpasste es aber, das Spiel früh zu entscheiden. Schüller traf nach Ecke von Lina Magull die Querlatte. Im zweiten Abschnitt gestalteten die Nürnbergerinnen das Spiel offener und trauten sich mehr aus der Deckung heraus.

In der 71. Minute folgte der Lohn: Medina Desic traf souverän zum umjubelten Ausgleich nach einem Foulelfmeter. Der FC Bayern rannte bis in die zehnte Minute der Nachspielzeit an, doch der FCN verteidigte mit Glück und Geschick und einer starken Kristin Krammer, die ihren Fehler zum 0:1 mehrmals vergessen machte. Die eingewechselte Nationalspielerin Giulia Gwinn hatte in der 83. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, schoss den Ball aber aus zwölf Metern weit drüber.

Quelle: Blickpunkt Sport 17.12.2023 - 21:45 Uhr