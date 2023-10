BR24 Sport Packendes Finale: Flohé und Demmel deutsche Meister im Lead Stand: 15.10.2023 17:46 Uhr

Bei den deutschen Meisterschaften im Lead in Augsburg sehen die Zuschauer ein Kletter-Spektakel. Am Ende siegen Favorit Yannick Flohé und die Lokalmatadorin Martina Demmel in spannenden Duellen.

Von BR24Sport

Yannick Flohé und Martina Demmel haben die deutschen Meisterschaften im Lead gewonnen. Im spektakulären Finale am Sonntagnachmittag setzte sich Top-Favorit Flohé in der Männer-Konkurrenz durch. Bei den Frauen siegte Lokalmatadorin Demmel in einem packenden Duell mit einem Griff Vorsprung vor Lucia Dörffel. In Abwesenheit von Titelverteidigerin Hannah Meul konnte die 21-Jährige aus dem Allgäu ihren zweiten Meistertitel nach 2021 einfahren.

„Ich bin echt erleichtert, dass es sich doch noch ausgegangen ist. Die Zeit ist ziemlich knapp geworden oben", sagte Demmel im Interview mit BR24Sport zu ihrem Triumph: "Man hat heute eine komplette Kletterin sein müssen, um ganz nach oben zu kommen."

Demmel beeindruckt im Finale

Schon bei ihrem Titel 2021 war das Kletterzentrum Augsburg Austragungsort für die besten Kletterinnen und Kletterer. Demmel war als derzeit stärkste Kletterin in der Favoritenrolle in die 18 Meter hohe Wand gegangen. Mitte August war sie als einzige Deutsche ins Halbfinale bei der Lead-WM in Bern gekommen und hatte sowohl die Qualifikation als auch das Halbfinale in Augsburg souverän absolviert.

Im Finale zeigte Demmel, die Anfang des Jahres mit einer Kahnbein-Verletzung monatelang ausgefallen war, eine beeindruckende Leistung und schaffte es als einzige Athletin bis zum vorletzten 55. Griff, dort ging ihr die Zeit aus. Lucia Dörffel (Chemnitz) und Emma Bernhard (Frankfurt/Main) komplettierten das Podest.

16-Jährige Kaderabek überrascht Konkurrenz

Demmels Vereinskollegin Paulina Kaderabek von der DAV-Sektion Allgäu-Kempten schaffte es bei ihrer Premiere überraschend auf Rang vier. „Ich hab gar nicht damit gerechnet, überhaupt ins Finale zu kommen“, sagte die 16-Jährige bei BR24Sport. Überhaupt war keine der acht Final-Teilnehmerinnen älter als 23 Jahre.

Flohé gewinnt hauchdünn das "Yannick-Duell"

Bei den Männern stand das "Yannick-Duell" zwischen Yannick Flohé und Yannick Nagel im Fokus. Beide hatten im Halbfinale die Route erfolgreich "toppen" (bis zum Schluss klettern) können und zeigten auch im Endkampf, dass sie in einer anderen Liga klettern.

Während sich die meisten der acht Finalisten auf dem anspruchsvollen Kurs früh aussteigen mussten, schaffte es der erst 17 Jahre alte Titelverteidiger Yannick Nagel (Mannheim) als Erster bis nach fast ganz oben. Am 48. Griff war Schluss, genauso wie wenige Minuten später für Flohé (Aachen). Da der 24-Jährige, im Sommer deutscher Meister in der artverwandten Disziplin Bouldern, profitierte jedoch von seiner besseren Leistung im Halbfinale, weshalb der Kombinationsweltmeister von 2021 am Ende den Titelgewinn feierte.

Seit den Olympischen Spielen in Tokio 2020 ist Klettern olympisch. In Paris 2024 qualifizieren sich für den Kombinationswettbewerb aus Bouldern und Lead insgesamt 40 Sportkletterer - je 20 Frauen und 20 Männer. Dazu gibt es in Paris einen gesonderten Speed-Wettkampf. Finn Altemöller aus Frechen landete als "Best of the Rest" auf Rang drei. Bester Bayer im Finale war der Krumbacher Max Dinger.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: Blickpunkt Sport 15.10.2023 - 14:00 Uhr