BR24 Sport Olympiahalle München - Handball hat hier Tradition Stand: 08.01.2024 10:02 Uhr

Zwischen dem 11. und 16. Januar werden in der Münchner Olympiahalle zwölf Gruppenspiele bei der Handball-EM gespielt. Schon bei den Olympischen Spielen 1972 und zuletzt bei der Handball-WM 2019 war die Halle Spielstätte für die Handballer.

Von Johannes Kirchmeier

Der amtierende Weltmeister Dänemark trifft in der Olympiahalle in seiner Gruppe F auf Portugal, Griechenland und Tschechien. Außerdem werden in München die Partien der Gruppe C gespielt, in der Serbien, Island, Montenegro und Ungarn aufeinandertreffen.

Ursprünglich hätten die EM-Partien schon im gerade entstehenden SAP Garden absolviert werden sollen. Doch die Bauzeit der zukünftigen Spielstätte des EHC Red Bull München (DEL) und des FC Bayern Basketball (BBL) verzögerte sich, sodass die Multifunktionsarena erst im Sommer eröffnet wird.

Olympiahalle von innen - hier beim Sechstage-Rennen im Radsport

Handball wurde hier schon öfters gespielt, zuletzt bei der WM 2019. Unter anderen die kroatischen und spanischen Fans sorgten vor fünf Jahren für richtig gute Stimmung im ca. 12.000 Zuschauer fassenden Oval im Münchner Olympiapark.

Zuvor hatten hier auch schon Bundesligaspiele des TSV Milbertshofen und des MTSV Schwabing stattgefunden. Und auch bei den Olympischen Spielen 1972 war die Olympiahalle eine von fünf Spielstätten. Das olympische Finale am 10. September 1972 gewann das Team Jugoslawien durch einen 21:16-Erfolg gegen die Tschechoslowakei.

Veranstaltungsarena - Tina Turner trat mehr als 20 Mal auf

Olympia 1972 war der Grund, wieso die Halle überhaupt erbaut wurde. Heute haben sich die Anforderungen geändert, die Sportwettbewerbe sind gar nicht mehr die Hauptauslastungsquelle. Denn die Olympiahalle, in der alleine mehr als 30 Weltmeisterschaften in den verschiedensten Sportarten audgetragen wurden, wurde über die Jahre zur Veranstaltungsarena mit der Eis-Revue Holiday on Ice oder den MTV Europe Music Awards als Gast-Shows, aber auch großen, internationalen Music-Acts.

Die verstorbene Sängerin Tina Turner gab mehr als 20 Konzerte darin, für eigene Konzerte trat kein anderer Künstler öfter auf. Nur im Rahmen der Konzertreihe "Night of the Proms" brachte es der im Dezember 2021 verstorbene John Miles seit 1995 auf 50 Auftritte in der Halle.

Deutscher Basketball-EM-Triumph 1993 in München

Von 2007 bis 2009 wurde die Halle umgebaut. Seither beträgt das Fassungsvermögen 12.463 Sitzplätze bei bestuhlter Arena bzw. bis zu 15.500 Plätze bei unbestuhlter Arena.

Sportlich ging es etwa bei der Basketball-Europameisterschaft 1993 (als sich das deutsche Team dort zum bislang einzigen EM-Titel krönte) oder bei den Sechstagerennen von 1972 bis 2009 zu, auch das Reitturnier Munich Indoors findet alljährlich in der Olympiahalle statt. Zuletzt ermittelten 2022 die Turner hier ihre Europameister - im Rahmen der European Championships.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport 10.01.2024 - 20:55 Uhr