BR24 Sport "Neuer Geist, neuer Spirit": Tuchel lobt Team vor dem Supercup Stand: 11.08.2023 14:46 Uhr

Vor dem Supercup-Duell gegen RB Leipzig spricht FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel über die Stimmung in der Mannschaft, Gewinner der Vorbereitung - und über die Transferpläne der Münchner.

Von Raphael Weiss

Bei all der Aufregung um den Mega-Transfer um Harry Kane konnte man leicht vergessen: Schon am morgigen Samstag startet der FC Bayern mit seinem ersten Pflichtspiel der Saison. Zwar war freilich auch der kurz bevorstehende 100-Millionen-Euro-Transfer von Kane ein Thema, doch für Thomas Tuchel war es eine willkommene Abwechslung, dass nach Monaten der Transfer-Spekulationen auch über Sportliches gesprochen wurde. Doch zunächst musste er freilich eine Frage zu Kane mit einem Lachen und einem Kopfschütteln abschmettern, doch bestätigte zumindest kurz, dass man "auf Hochtouren" an einer Verpflichtung arbeite.

"Neuer Geist, neuer Spirit" - Tuchel lobt seine Spieler

Im Supercup gegen Rasenballsport Leipzig (Samstag, 12.8., 20.45 Uhr, bei BR24Sport in der Radio-Livereportage) soll der erste Titel der Saison her. "Es ist ein Finale. Es ist eine gewisse Spannung da. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen", sagte Tuchel und merkte etwas später an, dass das Spiel doch auch ein wenig Testspiel Charakter hat. Aber: "Wir wollen unbedingt den Sieg. Leipzig will das auch. Ich hoffe, das unser mindestens genauso hoch ist, genauso wie unsere Qualität und wir uns den Sieg holen."

Mit dem Spiel endet auch die erste Sommervorbereitung, die Tuchel mit dem FC Bayern bestreiten konnte - und zeigt sich zufrieden: "Seit Wochen ein guter Spirit und eine gute Qualität im Training. Wir sind zusammengewachsen. Die ersten Schritte sind gemacht. Ich bin zufrieden mit dem Fleiß und man sieht den Willen und die Lust darauf, die Dinge richtig zu machen", erklärte der Trainer und deutete damit auch an, dass das in der vergangenen Saison nicht immer so war. "Die Zuschauer sollen spüren, dass ein neuer Geist entsteht, ein neuer Spirit."

Neuer-Rückkehr? "Nicht seriös zu beantworten"

Dieser neue Spirit soll dabei helfen, dass nicht nur die Saison deutlich ruhiger abläuft als die vergangene Spielzeit. Er soll auch dafür sorgen, dass der FC Bayern die Ziele erreicht, die eigentlich dieselben wie in jedem Jahr sind: "Wir wollen Meister werden, wollen Pokalsieger werden, wollen in der Champions League weit kommen und auf dem höchsten Level konkurrenzfähig sein." Zu den Konkurrenten um die nationalen Titel zählt er vor allen Dingen den morgigen Gegner Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

Damit diese - ganz nach Geschmack des FC Bayern - möglichst wenig Möglichkeiten haben, eine der Trophäen zu entreißen, muss sich - auch trotz nahendem Kane-Transfer - noch einiges tun. Besonders die Torhüterposition bereitet sorgen. Durch die andauernde Verletzungsthematik von Manuel Neuer ("Wann und wie er zurückkommt, ist nicht seriös zu beantworten.") steht derzeit mit Sven Ulreich nur ein Profi-Torwart zur Verfügung. "Wir haben zu wenige Torhüter, die konkurrenzfähig sind und somit auch wir konkurrenzfähig sind", sagte Tuchel und erläutert die Problematik bei der Torwartsuche.

Tuchel wartet mit "Geduld" auf weitere Neuzugänge

Und auch auf der Rechtsverteidigerposition und im defensiven Mittelfeld soll noch Verstärkung kommen. Besser wäre es gewesen, schon längst diese Verpflichtungen getätigt zu haben, meinte Tuchel, doch zeigte sich optimistisch: "Ich habe Geduld und Vertrauen, dass alle mit Hochdruck arbeiten. Ich bin geduldig bis zum letzten Tag. Bis zuletzt kann immer alles passieren."

Kurzfristig ist also kein weiterer Neuzugang neben Kane in Sicht. Daher: "Für morgen sind die Optionen klar", sagte Tuchel. Also: kein Kane, kein neuer Torwart, keine Überraschungen. Youngster Mathys Tel jetzt die wahrscheinlichste Option, den leeren Raum zu füllen, den Kane nach seiner fixen Vertragsunterschrift ausfüllen wird. "Tel hat die Chance genutzt", sagte Tuchel über die Vorbereitung. "Er macht es gut, es fehlen ein paar klare Torabschlüsse und Tore. Er hat gute Chancen, morgen zu beginnen. Er ist im Moment der Stürmer, der da ist."

Müller und Choupo-Moting vor Kader-Comeback

Denn Eric Maxim Choupo-Moting konnte - ebenso wie Thomas Müller - bereits dreimal mit der Mannschaft trainieren und wird wohl gemeinsam mit Müller im Kader stehen. Ein Einsatz sei dennoch unwahrscheinlich. Deutlich besser stehen da die Chancen bei Konrad Laimer. Der Neuzugang aus Leipzig könnte gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber das Pflichtspieldebüt im FC-Bayern-Trikot geben.

"Konni hat jedes Spiel für uns begonnen und hat es sehr gut gemacht", lobte Tuchel. "Er ist voller Energie und Lust. Er hat die Nase im Mittelfeld vorne gehabt". Ein Fingerzeig in Richtung Leon Goretzka, der um seinen Stammplatz beim FC Bayern kämpfen muss. Tuchel wird auch ihn im Hinterkopf gehabt haben, als er sagte: "Morgen kommen die ersten unangenehmen Entscheidungen. Die ersten Enttäuschungen, wenn du nicht in der Startelf stehst, die ersten Enttäuschungen, wenn du nicht eingewechselt wirst." Beim Härtetest gegen Leipzig wird sich also nicht nur zeigen, wie gut der FC Bayern mit seinem neuen Spirit ist. Es wird sich auch zeigen, wie gut das Team zusammenhält.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport 11.08.2023 - 18:30 Uhr