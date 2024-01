BR24 Sport Mölders zu Goretzkas Rasen-Kritik: "Hat auf Asche gespielt" Stand: 29.01.2024 12:12 Uhr

Nach dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg hat sich Leon Goretzka vom FC Bayern lautstark über den Zustand des Rasens beschwert. Es folgte ein Shitstorm - auch Fußballer kritisierten ihn. Einer davon ist Sascha Mölders.

Der ehemalige FC Augsburg-Spieler Sascha Mölders, der mit seinem Tor einst die Rekordserie des FC Bayern von 53 Bundesligaspielen ohne Niederlage beendete, hat sich zu Leon Goretzkas Rasen-Kritik geäußert. Mölders war am Sonntag (28.01.2024) bei Blickpunkt Sport im BR Fernsehen zu Gast und schmunzelte, als er auf Goretzkas Aussagen angesprochen wurde: "Der kommt aus dem Ruhrgebiet, da haben alle immer auf Asche gespielt. Der Rasen war mit Sicherheit nicht toll in Augsburg, aber die letzten Spiele von Bayern waren jetzt auch nicht berauschend".

Dass Goretzka die mittelprächtige Performance des FCB in Augsburg (3:2) auf den Rasen schob, das ließ Mölders nicht gelten: "Augsburg musste auch auf dem Platz spielen und Augsburg hat es echt gut gemacht."

Hintergrund: Nach dem mühevollen 3:2-Sieg des FC Bayern beim FC Augsburg, da wütete Leon Goretzka über den Rasen in der WWK-Arena: "Schauen sie sich die Wiese an, ein Acker", echauffierte sich Goretzka im Interview mit Sky. "Wir erzählen die ganze Zeit, wir wollen attraktiven Fußball sehen, das ist hier nicht möglich. Kann ich nicht verstehen. Da hör ich mir jetzt gerne den Shitstorm an."

Shitstorm in sozialen Medien

Sascha Mölders ist nur einer von vielen, der Leon Goretzkas Rasen-Kritik übertrieben fand. Denn der Shitstorm, den Goretzka im Interview schon prophezeite, schwappte auch wirklich über den Bayern-Star herein. Viele Menschen machten sich über den erbosten Goretzka lustig.

Auf X (ehemals Twitter), in Kolumnen von Zeitungen, in den Kommentarspalten der sozialen Medien nannten Fußball-Fans ihn "verwöhnt", "arrogant", "aufbrausend", um die harmloseren Adjektive zu nennen. Auf Instagram schien der Hate besonders stark zu sein. Eine schockierende und beleidigende Nachricht teilte Goretzka später sogar in seiner Instagram-Story.

Bayern siegten in Augsburg nur knapp

Trotz der anhaltenden Verletzungsserie, der dadurch resultierenden Personal-Probleme - und des Rasens - gelang es den Münchnern den FCA knapp zu besiegen. Allerdings waren die Schwaben speziell in der Anfangsphase und in den Schlussminuten drauf und dran, die Münchner ordentlich zu ärgern.

Schon die vorherigen beiden Heimspiele hatte der FCA gegen die Bayern gewonnen. Abgesehen von der glanzlosen Spielleistung, müssen die Münchner aktuell viele Verletzungen beklagen. Kingsley Coman riss sich beim Spiel gegen den FCA das Innenband. Neben Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Bouna Sarr und Daniel Peretz ist Kingsley der nächste Zugang im bayerischen Lazarett.

Die Bayern hätten aber auch ohne die personellen Probleme kein leichtets Spiel gehabt, sagte Mölders im Blickpunkt Sport-Studio: "Wenn man sich gestern die erste Elf gesehen hat, die in Augsburg aufgelaufen ist, das ist natürlich immer top top top Niveau".

Mölders riss Rekordserie der Bayern

Mölders hat zu seiner FC Augsburg-Zeit mehrere Male gegen den FCB gespielt. Im April 2014 erzielte er das Siegtor beim 1:0-Heimsieg gegen die Münchner - er beendete damit die Rekordserie des FC Bayern von 53 Bundesligaspielen ohne Niederlage.

Der alles-dominierende FC Bayern, wie es ihn 2014 noch gab, ist seit einiger Zeit Geschichte. Seit Wochen und Monaten wird dem Rekordmeister eine Krise attestiert: Verletzungsserien, dicht getaktete Trainerwechsel, Blamagen wie das 1:5 gegen Eintracht Frankfurt, das frühe DFB-Pokal-Aus gegen Saarbrücken (2:1), die Niederlage gegen Bremen (1:2) - die Münchner geraten derzeit von einem Problem ins nächste. Von einer Serie von niederlagslosen Spielen kann der FCB heute nur träumen.

