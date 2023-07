BR24 Sport Min-jae Kims Debüt bei mühevollem Testspielsieg des FC Bayern Stand: 29.07.2023 15:07 Uhr

Min-jae Kim lief im Testspiel gegen Kawaski Frontale zum ersten Mal auf - und das direkt von Beginn an. Der Top-Transfer zeigte sich beim mageren 1:0-Sieg sehr bemüht, auch wenn noch nicht alles klappte.

Von BR24Sport

Min-jae Kim hat seine ersten Minuten im Trikot des FC Bayern absolviert. Der Südkoreaner, erst vor einer Woche beim Rekordmeister angekommen, hatte in den ersten beiden Tests gegen Rottach-Egern und Manchester City noch zugeschaut, nun setzte Trainer Thomas Tuchel gegen Kawasaki Frontale von Beginn an auf seinen neuen Abwehrspieler. Kim war im mäßig gefüllten Olympiastadion von Tokio Teil der Startelf, die durchaus als Tuchels erste Wahl betrachtet werden konnte.

"Min-jae bringt viel Qualität in unseren Kader", hatte der Bayern-Coach vor dem Spiel gesagt: "Er kann auf beiden Seiten in der Innenverteidigung spielen. Das gibt uns Stabilität und Variabilität." Diese Qualitäten durfte Kim gemeinsam mit Benjamin Pavard beweisen. Die Beiden bildeten die Innenverteidigung im 4-2-3-1.

Kim in der Startelf - erste Aktion misslingt

In den ersten Minuten war Kims Willen, sein Können zu zeigen, direkt zu erkennen. Das 1,90 Meter große "Monster" versuchte das Spiel der Bayern durch mutige Dribblings und Pässe anzukurbeln. Gleich nach 60 Sekunden ging dies jedoch fast schon schief, als Kim einen Ballverlust im Mittelfeld verursachte und im darauffolgenden Konter gegen Wakizaka zu spät kam. Der Abschluss ging jedoch über den Kasten.

Mit zunehmendem Spielverlauf arbeitete sich Kim, dessen Eltern extra aus Korea für das Spiel angereist waren, mehr und mehr in die Partie. Auch wenn noch nicht alles klappte, waren seine Qualitäten sowohl in der Balleroberung als auch in der Spieleröffnung klar zu erkennen.

Auch de Ligt wieder dabei - Mané vor Absprung

Die eigentliche Wunschkonstellation mit Matthijs de Ligt war gegen Kawasaki noch nicht zu sehen. Der Niederländer, der wie Kim sein erstes Vorbereitungsspiel absolvierte, kam zur Pause und bildete gemeinsam mit Dayot Upamecano das neue Verteidigungsduo. Dass die Beiden erst jetzt voll einsteigen, hat verschiedene Gründe: Kim hatte vor seinem Wechsel einen Teil seines Militärdienstes in Südkorea absolviert und de Ligt war mit einer leichten Verletzung von der Nationalmannschaft zurückgekehrt.

Nicht mit dabei war Sadio Mané. Der Abgang des Senegalesen zu Al-Nasr steht offenbar kurz bevor, weshalb Mané für Vertragsgespräche mit seinem neuen Klub abgestellte wurde. Dies teilten die Bayern kurz vor Anpfiff mit.

Dass die Partie nur 1:0 ausging, lag vor allem an der mangelnden Chancenverwertung des Rekordmeisters. Mathys Tel vergab in der ersten Halbzeit drei gute Möglichkeiten, nach dem Seitenwechsel und vielen personellen Änderungen hatte Nachwuchstalent Arijon Ibrahimović mehrmals ein Tor auf dem Fuß. Das nächste Testspiel hat es wieder in sich: Am Mittwoch (2. August, 13.30 Uhr deutscher Zeit) warten Jürgen Klopp und der FC Liverpool in Singapur auf die Münchener.

