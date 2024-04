BR24 Sport Kimmichs Torpedo-Kopfball bringt FC Bayern ins CL-Halbfinale Stand: 17.04.2024 23:52 Uhr

Der Traum von wenigstens einem Titel in dieser Saison lebt beim FC Bayern München. Dank des Torpedo-Kopfballtores von Joshua Kimmich gewannen die Münchner das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Arsenal und stehen im Halbfinale.

Von Wolfram Porr

Als hätte sich der FC Bayern alles für die Champions League aufgehoben! Dank einer reifen Leistung haben sich die Münchner in einem sehr intensiven und taktisch geprägten Spiel mit 1:0 (0:0) gegen den FC Arsenal durchgesetzt und stehen nach dem 2:2 im Hinspiel im Halbfinale der Königsklasse. In der lange ausgeglichenen Partie zeigte der deutsche Rekordmeister nach der Pause mehr Willen und belohnte sich in der 63. Minute durch den Kopfballtreffer von Joshua Kimmich.

Im Halbfinale wartet nun Rekord-Champions-League-Sieger Real Madrid. Die Königlichen setzten sich bei Titelverteidiger Manchester City mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch, im Hinspiel hatten sich beide Teams 3:3 getrennt.

Ungewohnte Taktik: FC Bayern lässt "Gunners" kommen

Manuel Neuer und Leroy Sané wurden rechtzeitig fit für den Viertelfinal-Showdown in der Münchner Arena. Trainer Thomas Tuchel verzichtete dafür auf einen Einsatz von Thomas Müller. Die Taktik eher ungewöhnlich für den deutschen Rekordmeister: Abwarten, den Gegner kommen lassen und auf Umschaltmomente setzen.

Doch der FC Arsenal, der seinerseits auf die am Wochenende angeschlagenen Bukayo Saka und Martin Ödegaard zurückgreifen konnte, lief zunächst nicht in die Konterfalle. In der Anfangsphase hielten beide Teams ihre taktische Formation sehr diszipliniert ein, arbeiteten gut gegen den Ball und belauerten den Gegner. Keine Mannschaft wollte den ersten Fehler machen und einem Rückstand hinterherlaufen.

Gegenseitiges Belauern - Neuer ist wach

Die erste wirklich gefährliche Aktion hatten die Bayern, als Raphael Guerreiro den Ball durchs Mittelfeld nach vorne trieb und Noussair Mazraoui einsetzte, dessen Schuss von der linken Seite aber knapp am Tor vorbeirauschte. (23.). Kurz danach versuchte es Jamal Musiala aus der Distanz (24.).

Eine knappe halbe Stunde war gespielt, als die Gäste mutiger wurden und ihre ersten Chancen herausspielten. Bei Ödegaards abgefälschtem Schuss (29.), einem Abschluss von Gabriel Martinelli (31.) und einem Kopfball von Kai Havertz (40.) war Neuer aber zur Stelle.

Doppelchance für den FCB: Zweimal Aluminium

Nach der Pause kamen die Münchner direkt zu einer Doppelchance: Nach schöner Kimmich-Flanke landete Leon Goretzkas wuchtiger Kopfball an der Latte, Guerreiros Nachschuss Sekunden später am Pfosten (46.). Was für eine Szene und viel Glück für die Gäste!

Die suchten nun aber ihrerseits die Entscheidung, kamen mehrfach in den Münchner Strafraum, wo die Innenverteidiger Mathijs de Ligt und Eric Dier mit Unterstützung von Konrad Laimer aber immer rechtzeitig ein Bein dazwischen bekamen.

Guerreiro entscheidend auf Kimmich - Arsenal kommt nicht zurück

Die Münchner waren in dieser Phase aber aktiver, und in der 63. Minute wurden sie dafür belohnt: Erst wehrte Arsenal-Keeper David Raya eine gefährliche Hereingabe von Sané noch ab. Guerreiro durfte aber gleich wieder flanken und fand den heute bärenstarken Kimmich, der mit einer Wahnsinnswucht zum 1:0 einköpfte.

Der FC Arsenal war jetzt gefordert. Die Londoner mussten jetzt kommen, um sich wenigstens in die Verlängerung zu retten. Doch die Bayern machten es clever, standen sicher und ließen die „Gunners“ nur noch einmal gefährlich in Tornähe. Nach vier Minuten Nachspielzeit hatte das Zittern ein Ende - der FC Bayern steht erstmals nach vier Jahren wieder im Halbfinale der Königsklasse.

Quelle: BR24Sport im Radio 17.04.2024 - 21:00 Uhr