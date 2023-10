BR24 Sport Jubel in Freiburg: Nürnbergs Fußballerinnen siegen erstmals Stand: 21.10.2023 15:36 Uhr

Erster Sieg in der Frauen-Bundesliga seit der Saison 1999/2000: Die Aufsteigerinnen vom 1. FC Nürnberg gewinnen dank einer kämpferischen Leistung beim SC Freiburg 2:0 und feiern ihren ersten Saisonerfolg - bei einem hoch favorisierten Gegner.

Von Johannes Kirchmeier

Was waren das für Jubelszenen und Freudenschreie in Freiburg: Die Auswechselspielerinnen rannten von der Bank auf den Platz, dort warteten die ausgepumpten Siegerinnen und empfingen sie zu unzähligen Umarmungen, ehe sie gemeinsam skandierten: "Auswärtssieg, Auswärtssieg, Auswärtssieg!"

Es ist gelungen, die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg haben am fünften Spieltag der Frauen-Bundesliga ihren ersten Erfolg gefeiert. Beim hoch favorisierten SC Freiburg, der dem FC Bayern am ersten Spieltag noch einen Punkt abgetrotzt hatte, siegten sie 2:0 (1:0). Am Ende war es ein glücklicher Erfolg ob der Freiburger Torchancen, aber irgendwie auch ein verdienter aufgrund der kämpferischen Leistung der Fränkinnen. Damit springen sie vorübergehend auf den vorletzten Tabellenplatz.

Erneut zeichnet sich FCN-Torhüterin Krammer aus

Die Führung für das Team von Trainer Thomas Oostendorp fiel bereits in der 6. Minute. Nach einem heftigen Kuddelmuddel in der Abwehr der Freiburgerinnen nutzte Nadja Burkard die Chance und traf sehenswert mit einem Schlenzer aus 15 Metern ins linke Toreck. Danach übernahmen die Freiburgerinnen zwar das Kommando, ihr Jubel nach dem schnellen Ausgleich wurde aber jäh gestoppt, weil Gudorf im Abseits stand (21.).

Danach verteidigten die Clubfrauen tapfer, besonders ihre Torhüterin Kristin Krammer zeichnete sich wie schon jüngst beim 0:1 in Wolfsburg einmal mehr aus. Und so setzten am Ende nicht die genervten Breisgauerinnen den Schlusspunkt im Dreisamstadion, sondern Vanessa Haim: Nach einem langen Ball nutzte sie einen Fehler der SCF-Torhüterin Julia Kassen - und schob die Kugel unmittelbar vor dem Schlusspfiff ins leere Tor. Die Fränkinnen lagen so nur noch zwei Punkte hinter den Freiburgerinnen (5 Zähler).

Quelle: Blickpunkt Sport 21.10.2023 - 17:15 Uhr