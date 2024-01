BR24 Sport Jetzt live: Erst retten Neuer und die Latte, dann trifft Musiala Stand: 12.01.2024 22:01 Uhr

Der FC Bayern München startet ins Jahr 2024: Im letzten Hinrundenspiel empfängt der Rekordmeister die TSG 1899 Hoffenheim - eine Partie, die ganz im Zeichen des Todes von Franz Beckenbauer steht.

Von Wolfram Porr

Auf den FC Bayern kommt nach dem Tod von Franz Beckenbauer heute ein emotionaler Fußball-Abend zu. Beide Mannschaften werden mit Trauerflor auflaufen. Vor dem Anpfiff gab es eine Gedenkminute. Erinnerungen an das Lebenswerk des "Kaisers" sorgten für gefühlvolle Momente in der Arena, in die auch viele Weggefährten des "Kaisers" gekommen sind.

"Gemischte Gefühle" bei Thomas Müller

Fußball-Nationalspieler Thomas Müller geht "mit gemischten Gefühlen" ins erste Spiel der Bayern nach der Winterpause gegen die TSG Hoffenheim. "Ruhe in Frieden, Franz. Danke für alles", überschrieb Müller einen in den sozialen Netzwerken verbreiteten Videobeitrag.

"Der Respekt für die Persönlichkeit, die Fußball-Figur, den Menschen ist unendlich groß. Die Dankbarkeit ist enorm. Ich glaube, dass wird man auch im Stadion spüren. (...). Wir reißen uns am Riemen, dass wir das Spiel auch gewinnen."

Kane kann Lewandowski-Rekord brechen

Die Bayern gehen die Partie mit Mathijs de Ligt neben Dayot Upamecano in der Innenverteidigung an. Außerdem verzichtet Trainer Thomas Tuchel auf Leon Goretzka in der Anfangsformation. An der Seite von Joshua Kimmich spielt Raphaël Guerreiro im defensiven Mittelfeld gegen die auswärtsstarken Kraichgauer.

Neuzugang Eric Dier gehört noch nicht zum Spieltagskader. Vorne ist Harry Kane gesetzt, der mit einem Treffer den Hinrunden-Torrekord von Robert Lewandowski egalisieren, ihn mit zwei Treffern sogar überbieten könnte.

Die Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Guerreiro - Th. Müller, Musiala, L. Sané - Kane

TSG 1899 Hoffenheim: O. Baumann - Kabak, Grillitsch, Nsoki - Kaderabek, Stach, Bülter - Prömel, Kramaric - Weghorst, Beier

Schiedsrichter: Benjamin Brand (Gerolzhofen)

Quelle: BR24 12.01.2024 - 18:30 Uhr