BR24 Sport Jahnelf bleibt gnadenlos: Regensburg legt im Aufstiegskampf vor

Der SSV Jahn Regensburg bleibt das Team der Stunde in der 3. Fußball-Liga. Nach drei Erfolgen in der Englischen Woche folgt gegen Lübeck der nächste Sieg. Dabei lassen sich die Regensburger weder vom Regen noch von einem Platzverweis aufhalten.

Von Johannes Kirchmeier

Die Außenbedingungen in Regensburg sprachen eigentlich für den Außenseiter. Schließlich regnete es in der Hauptstadt der Oberpfalz in Strömen am Samstagnachmittag - was ja im Grunde oft für den spielerischen Außenseiter spricht. Doch der SSV Jahn ließ sich davon nicht beirren und siegte letztlich hochverdient 2:1 (2:0) gegen die Aufsteiger.

Jahn Regensburg vorübergehend Tabellenführer

Damit legten die Regensburger auch im Aufstiegskampf vor und springen zumindest vorübergehend auf den ersten Tabellenplatz. Am Sonntag tritt der vormalige Spitzenreiter und jetzige Zweite Dynamo Dresden beim aktuellen Dritten SSV 1846 Ulm an, dann könnte sich der Zwischenstand allerdings wieder ändern.

Für die Regensburger waren am Samstagnachmittag bereits in der ersten Halbzeit Dominik Kother (41. Minute) nach einem Ballgewinn am gegnerischen Strafraum sowie Oscar Schönfelder (45.+3 per Nachschuss nach Ganaus-Abschluss) erfolgreich. Robin Velasco schoss dann 25 Sekunden nach dem Wiederanpfiff das Anschlusstor.

Regensburg verpasst es, die Partie zu entscheiden

In der Folge verpassten es die Regensburger trotz mehrerer guter Gelegenheiten - unter anderem einem indirekten Freistoß im Fünfmeterraum -, das Spiel zu entscheiden. Stattdessen wurde es noch einmal eine enge Partie, in der sich beide Teams noch einen Platzverweis (Louis Breunig, Jahn, gelb-rote Karte nach Ballwegtragen in der 71., Leon Sommer, VfB, Notbremse in der 79.) leisteten.

