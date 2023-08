BR24 Sport Jahn Regensburg: Die Liga annehmen - dann sieht man weiter Stand: 02.08.2023 19:01 Uhr

Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg hat den direkten Wiederaufstieg nicht als primäres Ziel ausgegeben. Zunächst soll aus der neuformierten Mannschaft eine schlagkräftige Einheit werden, sagt Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer.

Von BR24Sport

Nach sechs Zweitliga-Spielzeiten infolge muss sich Jahn Regensburg wieder in der 3. Liga einrichten. Durch den Abstieg beginnt bei den Oberpfälzern auch im Mannschaftsgefüge eine neue Zeitrechnung. Mit Alexander Weidinger, Konrad Faber, Christian Viet und Benedikt Saller blieb nur ein kleines Spieler-Grüppchen dem Verein für die kommende Saison erhalten. Nicht nur das Quartett muss sich jetzt die Namen der zahlreichen Neuzugänge merken.

Aus den unterschiedlichen Spielertypen ein schlagkräftiges Team zu formen, ist die Herausforderung für Joe Enochs, dem neuen Mann an der Seitenlinie. "Wenn wir eine stabile Mannschaft haben, dann ist alles möglich", so der Amerikaner zu den Chancen des Jahn. Es sei wichtig, in der 3. Liga "Mentalität" und "Intensität" zu zeigen.

So lief die vergangene Saison für den Jahn

In die vergangene Zweitligasaison starteten die Regensburger wie immer: Zahlreiche Experten hatten die Oberpfälzer als Abstiegskandidaten auf dem Zettel. Wie die fünf Male zuvor starteten sie gut. Nach zwei Spieltagen mit 5:0 Toren und sechs Punkten hatte man die Tabellenspitze erobert und danach noch den 1. FC Köln mit 4:3 nach Elfmeterschießen im DFB-Pokal ausgeschaltet.

Erst am 4. Spieltag gab's die erste Niederlage (0:1 bei Hannover 96) zu vermelden. Nach einer herben 0:6-Heimniederlage gegen den Karlsruher SC riss der Faden erstmals. Doch wie immer in Krisenzeiten zeigte man sich beim Jahn unaufgeregt. Doch nach einem Fehlstart in die Rückrunde mit nur einem Zähler aus sechs Spielen rutschten die Rot-Weißen auf den letzten Tabellenplatz ab. Spätestens da war klar: In diesem Jahr könnte es tatsächlich eng werden mit dem Klassenerhalt. Auch zwei Siege und ein Trainerwechsel konnten das Blatt nicht mehr wenden.

16 Spieler gingen - Viel Arbeit für Enochs und Beierlorzer

Der Aderlass ist riesig. Nur sechs Spieler sind geblieben, der Rest hat den Klub verlassen, darunter der bisherige Kapitän Benedikt Gimber (1. FC Heidenheim) und viele weitere Leistungsträger der letzten Jahre.

Rückkehrer Andreas Geipl (1.FC Heidenheim) wird die Kapitänsbinde übernehmen. Unter seiner Führung sollen u.a. Florian Ballas (Karlsruher SC), Elias Huth (Erzgebirge Aue), Alexander Bittroff (1. FC Magdeburg), Niclas Anspach (SpVgg Unterhaching), Agyemang Diawusie (SpVgg Bayreuth) , Felix Gebhardt (FC Basel), Dominik Kother (Karlsruher SC), Oscar Schönfelder (Werder Bremen), Louis Breuning (Leihe 1. FC Nürnberg), und Joël Zwarts (Leihe endet bei ADO Den Haag) ihre Qualitäten in die Mannschaft einbringen.

Enochs als Baumeister gefragt

Die Regie im neuformierten Team führt Joe Enochs. Der 51-Jährige wurde mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet. Dieser gilt ligaunabhängig. Der US-Amerikaner war 21 Jahre lang als Spieler und Trainer für den VfL Osnabrück tätig. Zuletzt coachte er Drittliga-Absteiger FSV Zwickau. Nach dem großen Kaderumbau soll Enochs nun ein schlagkräftiges Team formen.

Unterstützung bekommt er von Sportdirektor Achim Beierlorzer, mit dem er die Ausbildung zum Fußballlehrer absolvierte. "Jetzt schauen halt zwei Fußballlehrer auf die ganze Sache", sagte Beierlorzer bei seinem Start als neuer Geschäftsführer Sport. "Wir sind guter Dinge. Das ist jetzt Detailarbeit, die ansteht."

Das sind Regensburgs Erwartungen an die Saison

Für die neue Spielzeit will man die Erwartungen nicht zu hoch stecken: "Natürlich sind wir ambitioniert und wollen bestmöglich dastehen", sagt Beierlorzer. "Aber wir am Ende ganz oben mitspielen können, wird man sehen." Der größte Fehler, so hatte er bereits beim Trainingsauftakt gesagt, wäre, jetzt sofort den Wiederaufstieg als Ziel zu setzen und die Mannschaft und den Verein damit unter Druck zu setzen. Der Mann, der von 2017 bis 2019 als Trainer bei den Oberpfälzern fungierte und den Jahn in der 2. Bundesliga stapelt lieber tief: "Die wichtigsten Ziele sind zwei: Mannschaft werden, Liga annehmen."

Zum Auftakt empfängt der Zweitligaabsteiger den Regionalliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching. (Jahn Regensburg - SpVgg Unterhaching am 5. August ab 14 Uhr live in der Audioreportage)

