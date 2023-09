BR24 Sport Frage der Woche: Nicht ein Bundestrainer sondern zwei gesucht Stand: 16.09.2023 19:14 Uhr

FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel traut Julian Nagelsmann zu, den Job des Bundestrainers zu übernehmen. "Natürlich kann er das", sagte Tuchel. Unsere Hörer und User waren davon nicht alle überzeugt. Sie setzten eher auf eine zweigeteilte Lösung.

"Er ist ein herausragender Trainer, das wird letztlich an ihm liegen, zunächst am DFB, dann an den beiden, ob sie den Weg zusammen gehen wollen." An "fachlicher Qualität oder Skills" werde es jedenfalls nicht scheitern. Mit diesen Worten hat FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel seinen Vorgänger Julian Nagelsmann gelobt. Ähnlich äußerten sich nun auch Urs Fischer, Trainer des 1. FC Union Berlin, und Pellegrino Matarazzo von 1899 Hoffenheim.

"Nagelsmann hat bestimmt Qualität, aber er ist für die Nationalmannschaft noch zu unerfahren", sagt Bayern1-Hörer Schorsch. Auch anderen Usern fehlt beim Ex-Bayern-Trainer die Erfahrung für solch eine schwierige Situation.

van Gaal, Kuntz oder doch ganz ein anderer Name?

Neben Julian Nagelsmann wird von auch der frühere FC-Bayern-Coach und ehemalige niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal genannt. ARD-Fußballexperte Bastian Schweinsteiger und Weltmeisterkapitän Philipp Lahm hatten sich für den 72-Jährigen ausgesprochen. Die Heute im Stadion Hörer und User haben einen anderen Favoriten: Stefan Kuntz, derzeit noch türkischer Nationaltrainer. Er sei menschlich einwandfrei, hochintelligent, kompetent und erfolgreich, "sagt Harti aus Germering und er fragt sich: "Wie oft soll er das eigentlich noch beweisen?"

Kurzfristig eine pragmatische Lösung gesucht

Auch Oliver Glasner (zuletzt bei Eintracht Frankfurt), Freiburgs Christian Streich oder Felix Magath wurden von den Usern in den Ring geworfen. Viele Fußballfans wünschen aber eigentlich zwei Trainer. Eine Sofortlösung bis zur EM und eine langfristige Lösung für die Zeit danach. Sie liegen dabei genau auf der Linie, die auch Thomas Broich im "Heute im Stadion"-Halbzeitinterview favorisierte. "Jetzt bis zur EM noch mal großartig einen Konzepttrainer zu verpflichten, der ja kaum mehr Phasen hat, um mit der Mannschaft zu arbeiten, halte ich für total schwer", sagte Broich. Jetzt gehe es eher um jemanden, der viel Erfahrung habe und sehr pragmatisch an die Sache herangehe.

Nagelsmann wohl DFB-Favorit

Nagelsmann, früherer Bayern-Trainer und einst Tuchels Assistent beim FC Augsburg II, gilt bei der Bundestrainersuche des DFB derzeit als Favorit. Konkrete Gespräche wurden zwar noch nicht geführt, der DFB soll allerdings Kontakt zu Nagelsmann aufgenommen haben, wie unterschiedliche Medien berichten. Der FC Bayern München hatte zuvor angekündigt, Nagelsmann, der beim Rekordmeister noch unter Vertrag steht, unter bestimmten Bedingungen freizugeben.

