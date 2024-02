BR24 Sport FCA-Niederlage wird von brutalem Foul und Protesten überschattet Stand: 17.02.2024 18:01 Uhr

Der FC Augsburg unterliegt dem 1. FSV Mainz 05 mit 0:1. Erneut kam es an diesem Spieltag wieder zu Fanprotesten. Das Spiel konnte nach einer Unterbrechung aber fortgesetzt werden. Mads Pedersen kassierte nach einem brutalem Foul die Rote Karte.

Von Marjorie Maurer

Der FC Augsburg kassierte am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga eine 0:1-Niederlage gegen Abstiegskandidat FSV Mainz 05. Sepp van den Berg sorgte für den entscheidenden Treffer (44.).

In der ersten Halbzeit hielten sich die Highlights zunächst in Grenzen. Wirklich torgefährlich zeigte sich keines der Teams. Bis zur 38. Spielminute: Der FSV schnupperte am Führungstreffer. Brajan Gruda brachte den Ball ideal auf Jae-sung Lee, der aus wenigen Metern aber nur die Latte traf.

Augsburger Abwehr verunsichert

Trotzdem blieben die Mainzer dran und übten immer wieder Druck auf die Augsburger Abwehrkette aus. Nur wenige Minuten später folgte dann die Belohnung. Nach Vorarbeit von Nadiem Amiri kam van den Berg vor Augsburgs Schlussmann Finn Dahmen an den Ball und erzielt per Kopf das 1:0. Der Ex-Mainzer Dahmen sah in der Situation äußerst unglücklich aus.

Kurze Zeit später folgte die nächste Hiobsbotschaft für den FCA. Philipp Mwene versuchte im Sechzehner an Dahmen vorbeizugehen, wurde vom Schlussmann aber zu Fall gebracht - Schiedsrichter Tobias Reichel entschied auf Elfmeter. Doch das Glück war auf der Seite der Schwaben: Amiri trat zum Strafstoß an, traf aber nur den Pfosten.

15 Minuten Unterbrechung

In der zweiten Hälfte blieb Mainz zunächst am Drücker bis es erneut zu einer Spielunterbrechung kam. Wie in den Spielen zuvor flogen erneut Tennisbälle von den Rängen. Nach einer 15-minütigen Unterbrechung ging es schließlich weiter.

Mainz presste weiter nach vorne, während sich die Augsburger zurückzogen und den Rheinhessen das Spiel überließen. FCA-Coach Jess Thorup zog seine letzten Joker und stellte das Team neu auf. Für Kevin Mbabu, Elvis Rexhbecaj, Arne Engels und Iago kamen Robert Gumny, Mads Pedersen, Arne Maier Sven Michel in die Partie.

Rote Karte für Einwechselspieler

Die Wechsel griffen, Augsburg fand besser in die Partie und erspielte sich Torchancen. Doch ein Treffer gelang nicht. Stattdessen der nächste Wermutstropfen für die Fuggerstädter. Der eingewchselte Pedersen foulte Leandro Barreiro brutal und flog mit glatt "Rot" vom Platz.

Mainz feierte nach elf sieglosen Spielen den ersten Erfolg unter seinem neuen Trainer Bo Henriksen. Augsburg rutschte auf Tabellenplatz 13 ab.

Quelle: BR24Sport 17.02.2024 - 17:54 Uhr