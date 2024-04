3. Liga FC Ingolstadt trifft in der Nachspielzeit der Nachspielzeit Stand: 05.04.2024 21:05 Uhr

Der FC Ingolstadt im Glück: Erst als die angezeigte Nachspielzeit gegen Arminia Bielefeld schon abgelaufen war, traf Sebastian Groenning gegen Arminia Bielefeld zum 1:1 (0:1). Er verhinderte so die vierte Heimniederlage in Folge für die Schanzer.

Von Wolfram Porr

Am Samstag vor einem Jahr übernahm Michael Köllner als Trainer beim FC Ingolstadt. Lange sah es im Sportpark so aus, als gebe es nach der Partrie gegen Arminia Bielefeld nichts zu feiern für den 54-Jährigen. Erst der eingewechselte Sebastian Groenning sorgte in der sechsten Minute der Nachspielzeit für glückliche Gesichter bei den Schanzern. Zuvor hatten die Schanzer vor allem nach Standards viele gute Chancen ausgelassen und Louis Oppie für die Gäste getroffen (40.).

30 Minuten null Torgefahr - dann trifft Bielefeld

In der ersten halben Stunde passierte überhaupt nichts Nennenswertes. Von frischem Schwung nach dem jüngsten 3:0-Auswärtserfolg in Unterhaching war beim FCI nichts zu sehen. Erst in der 29. Minute gab Bryang Kayo den ersten halbwegs gefährlichen Schuss aufs Bielefelder Tor ab, wobei Arminia-Keeper Jonas Kersken damit keine Mühe hatte.

Zehn Minuten später dann zweimal Bielefeld im Angriff: Den ersten Versuch - ein Freistoß von Leandro Putaro, der von einem Ingolstädter noch abgefälscht wurde - konnte Marius Funk im Kasten des FCI noch halten. Kurz danach hatte er gegen Louis Oppie das Nachsehen - 0:1 (40.).

Nur Groenning bezwingt Arminia-Keeper Kersken

Kurz vor der Pause hatte Ryan Malone nach einer Felix-Keidel-Ecke mit einem Kopfball noch die große Gelegenheit, das 1:1 zu erzielen, doch Kersken war erneut zur Stelle. Und genauso ging es nach dem Wechsel weiter: Eckball Keidel, Kopfball Malone - aber genau auf den Keeper (51.).

Die bis dahin schwache Partie nahm nun etwas mehr Fahrt auf. David Kopacz mit einem Schuss von der Strafraumgrenze und erneut Malone (66.) zielten nicht genau genug, Es fehlte der Killerinstinkt vor dem Tor. Auf der Gegenseite hatten Merveille Biankadi und erneut Oppie Gelegenheiten, auf 0:2 zu stellen, scheiterten aber an Funk oder an einem Abwehrbein.

Dass es für die Gäste keine drei wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt wurden, verhinderte Groenning - natürlich nach einem Eckball. Der "lucky punch" für den FCI, der aber weiter im Niemandsland der Tabelle feststeckt.

Quelle: Blickpunkt Sport 06.04.2024 - 17:15 Uhr