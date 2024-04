Trotz Niederlage in Heidenheim FC Bayern: Tuchel sitzt auch gegen Arsenal auf der Bank Stand: 06.04.2024 19:05 Uhr

Die Niederlage beim FC Heidenheim trifft den FC Bayern nur wenige Tage vor dem wichtigen Champions-League-Duell beim FC Arsenal empfindlich. Trainer Thomas Tuchel zeigt sich ratlos, bleibt aber laut Sportvorstand Max Eberl auf jeden Fall im Amt.

Von BR24Sport

Beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hält man auch nach der bitteren 2:3-Niederlage in Heidenheim am Trainer fest. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal soll Thomas Tuchel am Dienstag sicher auf der Bank sitzen. Das erklärte Sportdirektor Christoph Freund. "Ja, hundert Prozent, da muss sich jeder an die eigene Nase fassen", sagte Freund auf eine entsprechende Frage bei Sky. Auch für Sportvorstand Max Eberl ist klar. Den Trainer rauszuschmeißen, sei jetzt definitiv nicht der Weg. Für ihn sei "vollkommen klar, das Thomas Tuchel am Dienstag in der Champions League auf der Bank sitzt und am Samstag gegen Köln auch".

Nachdem die Münchner beim 1. FC Heidenheim eine 2:0-Pausenführung verspielten, fand Freund allerdings klare Worte. "Jeder muss in den Spiegel schauen, das kann nicht unser Anspruch sein, da reden wir über ein Thema, das wir als Gruppe hinterfragen müssen, das ist nicht zu akzeptieren", so der Sportdirektor. Und ergänzte: Tuchel probiere alles, "dass er Energie reinbekommt". Die Champions League ist die letzte Chance auf einen Titel für die Bayern. "Wir wissen alle, dass wir es anders können und müssen", sagte Freund.

Auch Eberl legte nach: "Wir sollten ganz schnell die Arroganz ablegen, zu sagen, dann werden wir halt Zweiter. Wir sind noch nicht Zweiter und haben die CL Quali noch nicht sicher."

Tuchel zeigt sich ratlos

Thomas Tuchel tat sich schwer nach dem Spiel die richtigen Worte für die Niederlage zu finden. "Tun uns schwer, die Konzentration und den Level hochzuhalten, das ist der Beweis dafür“, so der 50-jährige Fußballlehrer. Mit Blick auf das anstehende Duell in der Königsklasse fehlte ihm so kurz nach dem Tiefschlag noch die richtige Idee, wie er einen positiven Impuls in der Mannschaft setzen kann: "Weiß ich jetzt nicht, weiß ich morgen, weiß ich übermorgen. Jetzt stehen wir vor der Fankurve und tue mir etwas schwer, über einen positiven Impuls zu sprechen."

Matthäus sieht Handlungsbedarf

Tuchel wird die Bayern nach der Saison verlassen, für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist das zu spät. "Thomas Tuchel erreicht die Mannschaft nicht mehr, er gibt komische Pressekonferenzen und tätigt komische Aussagen. Ich könnte mir vorstellen, dass Bayern München die nächsten 24 oder 48 Stunden reagiert", sagte der Sky-Experte und fügte an: "Die Mannschaft braucht einen neuen Impuls, Thomas Tuchel kann ihn der Mannschaft nicht mehr geben."

Quelle: Blickpunkt Sport 07.04.2024 - 21:45 Uhr