BR24 Sport FC Bayern: Musiala fällt aus - Auch Länderspiele gefährdet

FC Bayern: Musiala fällt aus - Auch Länderspiele gefährdet Stand: 23.08.2023 15:18 Uhr

Der FC Bayern muss vorerst auf Jamal Musiala verzichten. Der 20-Jährige zog sich einen Muskelfaserriss zu und fehlt dem Rekordmeister voraussichtlich die nächsten beiden Spiele. Auch seine Teilnahme an den Länderspielen im September ist noch offen.

Von BR24Sport

Verletzungspech für Jamal Musiala: Der 20-Jährige erlitt im Training einen Muskelfaserriss. Das bayerisch-schwäbische Derby am Sonntag gegen Augsburg (ab 17.30 Uhr live in der Radioreportage) und das Spiel sechs Tage später bei Borussia Mönchengladbach (ab 18.30 Uhr live in der Radioreportage) wird Musiala verpassen.

Müller für Musiala?

Der Mittelfeldspieler ist einer der Stützen im Team von Trainer Thomas Tuchel. Mit seinem Tor kurz vor Spielende krönte er den FC Bayern zum Last-Minute-Meister in Köln in der letzten Saison. Für Musiala könnte gegen Augsburg Thomas Müller in die Startelf rutschen. Der 33-Jährige hatte wegen einer Verletzung den Großteil der Vorbereitung verpasst, war aber in Bremen nach seiner Einwechslung gleich ein Aktivposten.

Muss auch Flick auf Musiala verzichten?

Gefährdet ist damit allem Anschein nach auch Musialas Einsatz bei den Länderspielen am 9. September in Wolfsburg gegen Japan und am 12. September in Dortmund gegen Frankreich. Danach steht in der Bundesliga das Topspiel gegen Bayer Leverkusen an (15. September). Bundestrainer Hansi Flick wird seinen ersten Kader für die Saison der Heim-Europameisterschaft nach dem zweiten Bundesliga-Spieltag nominieren.

Quelle: BR24Sport 23.08.2023 - 15:54 Uhr