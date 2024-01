BR24 Sport FC Bayern in Portugal: Vom Gejagten zum Jäger zum Gejagten? Stand: 16.01.2024 10:48 Uhr

Ein Kurz-Trainingslager in Portugal nach dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr - der FC Bayern München geht 2024 neue Wege. Das Ziel: Die Mannschaft soll fit gemacht werden für die Jagd auf Tabellenführer Bayer Leverkusen.

Von Wolfram Porr

So eine Konstellation gab es in der Fußball-Bundesliga lange nicht: Letztmals stand der FC Bayern München in der Saison 2019/2020 nach der Vorrunde nicht auf Platz eins. RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach waren vor vier Jahren nach 17 Spieltagen besser platziert als die Münchner. In der laufenden Saison hat Bayer Leverkusen mehr Punkte geholt als der Rekordmeister.

Momentan trennen die beiden Klubs vier Punkte. Der FC Bayern hat allerdings noch sein Nachholspiel gegen den 1. FC Union Berlin zu bestreiten. Gewinnt Bayern das Nachholspiel, wäre es nur ein Punkt. Und so rechnet FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Das hat nichts mit Respektlosigkeit gegenüber den "Eisernen" zu tun - es ist schlicht der Anspruch des FC Bayern, zuhause gegen ein abstiegsbedrohtes Team zu gewinnen.

Tuchel: "Wir haben alles zu verlieren"

Die ungewohnte Rolle als Jäger kennt der Serienmeister zwar. So häufig kam es in den letzten Jahren aber doch nicht vor. Deshalb sagt Tuchel mit Blick auf die in der Hinrunde so starke Werkself auch: "Wir haben alles zu verlieren. Sie können alles gewinnen."

Genau deshalb möchte er seine Spieler in Ruhe und in der angenehmen Wärme von Portugal auf die geplante Aufholjagd einstimmen. Der Plan: Bis zum Gipfeltreffen in Leverkusen am 10. Februar will man in der Position sein, die Verhältnisse in einem Spiel wieder zurechtzurücken. "Deswegen", so Tuchel in einem Interview mit dem Sportsender ESPN, "müssen wir jetzt unsere Hausaufgaben machen."

Nur Kimmich von "Hausaufgaben" befreit

Für die Spieler bedeutet das: Arbeiten und schwitzen auf dem Trainingsplatz am "The Campus" in Quinta do Lago an der Algarve - und das in aller Ruhe und fernab von all dem Trubel um den möglichen zweiten Wintertransfer Nordi Mukiele oder Max Eberl.

Es geht um Fitness, um Standards und darum, den ersten Winterneuzugang Eric Dier in die Mannschaft zu integrieren und Automatismen zu entwickeln. "Wir hatten eine außergewöhnliche Trainingswoche, daran wollen wir anknüpfen", sagte Tuchel nach dem gelungenen Jahresauftakt gegen die TSG Hoffenheim (3:0). Für die Trainingseinheiten im Süden Portugals stehen Tuchel bis zur Rückreise am Donnerstag (18.01.) nahezu alle Spieler zur Verfügung. Lediglich Joshua Kimmich blieb wegen der bevorstehenden Geburt seines vierten Kindes in München.

Mukiele soll helfen - Verpflichtung noch nicht fix

Genau wie Sportdirektor Christoph Freund. Der arbeitet daran, den Kader für die Rückrunde noch einmal zu verstärken. Der 26-jährige Franzose Nordi Mukiele soll Dier möglichst als nächster Defensivspezialist an die Säbener Straße folgen. Die Bayern, hieß es, seien zuversichtlich, mit Paris St. Germain bald eine Einigung für ein Leihgeschäft des Rechtsverteidigers zu erzielen.

Bis Mukiele da ist, wolle er sein Team "knechten", hatte Tuchel vor dem Kurz-Trainingslager augenzwinkernd angekündigt. "Ich mag Trainingslager mit höherer Temperatur. Da kann man einfach mehr Zeit miteinander verbringen. Für die Titeljagd in Bundesliga und Champions League soll neben sportlichen Inhalten auch am Teamgeist gearbeitet werden.

Jäger sein ist "keine Schande"

Die ungewohnte Jägerrolle könnte dabei sogar hilfreich sein: "Es hilft uns, die Gedanken zu schärfen. Ich hoffe, dass es uns nicht blockiert." Es sei keine Schande, der Jäger zu sein. "Aber es wird eine schwere Aufgabe."

Leverkusen muss am Samstag zum Tabellendritten RB Leipzig. Für die Bayern stehen nach dem Heimspiel gegen Hoffenheim zunächst zwei weitere Heimauftritte an - am Sonntag gegen den SV Werder Bremen (15.30 Uhr/Radioreportage im BR24Sport Livecenter) und dann am Mittwoch gegen Union. Vielleicht ist der Jäger dann ja schon wieder zum Gejagten geworden.

