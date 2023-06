BR24 Sport Ex-Hitzfeld-Co Henke zu DFB und U21: "Keine sichere Abwehr mehr" Stand: 28.06.2023 08:53 Uhr

Der Fußball-Trainer Michael Henke sie die Probleme der deutschen Nationalmannschaft . Auf die Heim-EM 2024 der Männer blickt der frühere Assistent von Trainer Ottmar Hitzfeld trotzdem optimistisch.

Von Frank Steininger, BR24Sport

Der Fußball-Trainer Michael Henke macht für die schlechten Ergebnisse der U21- und der A-Nationalmannschaft vor allem das Defensivverhalten verantwortlich. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte er: "Was mir auffällt ist, dass wir uns immer schwerer tun, dass hinten die Null steht. Das heißt, wir haben keine stabile Abwehr mehr. Meine Philosophie vom erfolgreichen Fußball ist so, dass sich das Ganze von hinten aufbaut. Und wenn ich hinten keine Probleme habe, dann spielt auch die Offensive etwas unbelasteter." Die U21 kämpft am Mittwoch gegen England gegen das drohende Vorrunden-Aus.

Henke, ​der jahrelang Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld beim FC Bayern und bei Borussia Dortmund war, fehlt vor allem die Stabilität hinten. Das System, also Dreier- oder Vierkette, sei dabei nicht so wichtig. Es gehe vielmehr darum, dass bestimmte Konstellationen sich einspielen können.

Henke: "Ich sehe keinen Weltklasse-Sechser im deutschen Fußball"

Dazu gehören laut Henke der Torwart, die Innenverteidiger und der Sechser, sagte er im Interview in der "Radiowelt" bei Bayern 2. "Ich sehe keinen Weltklasse-Sechser im deutschen Fußball, ich vermisse so ein bisschen die eingespielte Abwehr", so der Trainer. Mit mehr Stabilität hinten werde man auch vorne wieder Tore schießen, auch wenn man vielleicht nicht die optimale Besetzung bei der Nummer neun habe.

An der Qualität der Einzelspieler liegt es laut Henke nicht, die individuelle Klasse sei vorhanden. Er beobachte hingegen, dass "wir optisch gar nicht so schlecht spielen, aber eben die Ergebnisse nicht mehr schaffen". Es fehle jedoch oft die Konsequenz im Zweikampf. Man rede viel über Spielaufbau, über Verschieben und taktische Verhaltensweisen. Dies sei auch wichtig. Allerdings scheinen die Basics im deutschen Fußball ein wenig verloren gegangen zu sein, so Henke.

Henke blickt optimistisch auf Fußball-EM 2024

Für die Heim-Europameisterschaft der A-Nationalmannschaft in knapp einem Jahr sei er optimistischer als viele andere Leute. Die Beteiligten seien nach den enttäuschenden Spielen "wachgerüttelt". Er glaube, dass man sich nun relativ schnell auf ein System festlegen werde. "Und dass wir jetzt so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen, was für die Konzentration nicht schlecht ist. Also da bin ich nicht so pessimistisch."

Quelle: radioWelt 28.06.2023 - 06:05 Uhr