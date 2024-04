BR24 Sport Eishockey- Nationalmannschaft gewinnt Test gegen die Slowakei Stand: 18.04.2024 21:57 Uhr

Dritter Test, erster Sieg: Drei Wochen vor der WM hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft deutlich ansteigende Form gezeigt und mit einem Sieg gegen die Slowakei Selbstvertrauen getankt.

Von BR24Sport

Mit zehn Vize-Weltmeistern, aber noch ohne die Münchner und Berliner Spieler sowie die NHL-Stars bezwang das Team von Bundestrainer Harold Kreis in seinem dritten Vorbereitungsspiel die Slowakei mit 7:3 (2:2, 3:1, 2:0).

Die Straubinger Joshua Samanski (2.) und Parker Tuomie (28.), der Ingolstädter Wojciech Stachowiak (16.), der Augsburger Samuel Soramies (27.), der Kölner Justin Schütz (36.), der Mannheimer Daniel Fischbuch (42.) sowie der Schweiz-Legionär Marc Michaelis (56.) erzielten vor 3.100 Zuschauern in Kaufbeuren die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

Robert Lantosi (9./29.) und Oliver Okuliar (12.) trafen für den deutschen Auftaktgegner bei der WM in Tschechien (10. bis 26. Mai). Am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) treffen beide Teams in Augsburg erneut aufeinander. Zum Auftakt hatte die DEB-Auswahl zweimal in Tschechien verloren (0:3, 2:4).

Tim Stützle sagt WM-Teilnahme ab

Zeitgleich gab es gute und schlechte Nachrichten aus Nordamerika: NHL-Stürmer Tim Stützle erklärte in Ottawa, dass er für die Weltmeisterschaft wegen Schulterproblemen nicht zur Verfügung steht. John-Jason Peterka dagegen, beim Silber-Coup im vergangenen Jahr bester Stürmer der WM, kündigte in Buffalo seine Teilnahme an.

Quelle: BR24Sport im Radio 18.04.2024 - 20:55 Uhr