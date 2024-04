BR24 Sport Einer für die EM? Leon Goretzka will Nagelsmann überzeugen Stand: 20.04.2024 22:01 Uhr

Leon Goretzka hatte in dieser Saison mit vielen Leistungstiefs zu kämpfen. Doch der 29-Jährige scheint auf dem besten Weg zu seiner alten Form zu sein. Jetzt will er auch Bundestrainer Julian Nagelsmann von sich überzeugen.

Von Marjorie Maurer

Er war in diesem Spiel so ziemlich überall zu finden: Leon Goretzka erzielte beim 5:1-Sieg des FC Bayern gegen Union Berlin nicht nur den Führungstreffer und bereitete ein Tor vor, er war auch der Spieler mit den meisten Ballgewinnen auf dem Platz.

Wie schon beim Champions-League-Sieg am Mittwoch gegen Arsenal zeigte sich der 29-Jährige nicht nur torgefährlich, sondern half auch in der Defensive aus. Goretzka scheint aktuell auf dem besten Weg zu sein, seine anhaltende Formkrise zu durchbrechen.

Goretzka schreibt EM noch nicht ab

Von Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde er für die zwei vergangenen Länderspiele im März nicht berücksichtigt. Seitdem hat sich seine Leistung allerdings deutlich gesteigert. Ob er noch an eine Chance auf eine Nominierung für die Heim-EM glaubt? "Aktuell ist meine Einstellung, dass ich versuche, immer auf dem Platz zu stehen und Julian (Nagelsmann) zu zeigen, dass ich da bin und den Kampf annehme", sagte er nach dem Spiel am Sky-Mikrofon.

Goretzka will den Traum von der EM im eigenen Land noch nicht abhaken. Dafür braucht er Einsatzminuten: "Ich glaube, nach dem Fight am Mittwoch hätte man auch sagen können, ich versuche mal die letzten 20 Minuten mitzunehmen", so der Offensivspieler weiter. Stattdessen will er sich zeigen und den Bundestrainer von seinen Leistungen überzeugen. In den vergangenen zwei Spielen gelang ihm das durchaus.

Tuchel adelt Mannschaft

Aber nicht nur Goretzka macht auf sich aufmerksam. Die Bayern überzeugen aktuell mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Etwas, dass sie in dieser Saison (zu) oft vermissen ließen. Das unterstrich auch Bayern-Coach Thomas Tuchel nach dem Spiel: "Dickes Kompliment an meine Mannschaft. Das war eine ganz starke Teamleistung."

Eine Teamleistung, bei der auch Eric-Maxim Choupo-Moting überragte. Der Stürmer stand zuletzt bei der 2:3-Niederlage gegen den VfL Bochum in der Startelf. Gegen Union Berlin durfte er wieder von Beginn an ran.

"Er hat auffällig gut trainiert", sagte Tuchel. Auch schon im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal soll er ein Kandidat für die Startelf gewesen sein. "Er hat seine Form lange angedeutet und heute bestätigt", so der Bayern-Coach weiter.

Am kommenden Samstag treffen die Bayern auf Eintracht Frankfurt, drei Tage später wartet Real Madrid im Halbfinale der Champions League. Spätestens dann wird sich zeigen, wie stabil die Leistungen von Goretzka und Co. wirklich sind.

