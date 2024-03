BR24 Sport Dortmund feiert ersten Bundesliga-Sieg seit 10 Jahren in München Stand: 30.03.2024 20:24 Uhr

Nach langer Durststrecke gewinnt Borussia Dortmund in der Liga erstmals wieder beim FC Bayern. Der BVB schlägt offensiv harmlose Münchner am 27. Bundesliga-Spieltag mit 2:0.

Von Chiara Theis

Jubelnde Dortmunder in München, das gab es schon lange nicht mehr. Am 12.4.2014 gelang dem BVB der letzte Bundesliga-Sieg in der Allianz Arena, fast genau zehn Jahre später war es wieder so weit.

Erster starker Angriff, erstes Tor

Borussia Dortmund startete effizient ins Topspiel am Samstagabend. Nico Schlotterbeck eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, dann ging es schnell: Julian Brandt schickte Karim Adeyemi, der zog aus spitzem Winkel ab ins lange Eck. Ersatzkeeper Sven Ulreich war zwar noch mit der linken Hand dran, bekam den Ball aber nicht mehr zu fassen. Nach zehn Minuten führte der BVB also mit 1:0 in München.

Das dominante Team der ersten Hälfte waren nach dem Treffer trotzdem die Münchner. Sie erspielten sich mehrere Chancen: Harry Kane vergab in der 23. per Kopf, Eric Dier scheiterte in der 35. an Mats Hummels. Die gesamte BVB-Defensive präsentierte sich aber sehr aufmerksam und hielt die 1:0-Führung bis zum Pausen-Pfiff.

Immer wieder Dortmund

Die Gäste aus Dortmund drehten in der zweiten Hälfte auf und stellten die Münchner Defensive mehrmals auf die Probe. So rettete Mathijs de Ligt gegen Adeyemi (51.), keine Minute später kam Felix Nmecha zu einer klaren Torchance, die Ulreich mit einer Glanzparade verhindern konnte.

Auch der ehemalige Münchner Hummels versuchte sein Glück (58.), scheiterte aber ebenfalls am Neuer-Vertreter.

Kane zu harmlos, Hummels stark

Nach langer BVB-Druckphase zeigte sich auch der FCB mal wieder gefährlich im Strafraum, aber Kane verfehlte den Kasten per Kopf erneut (67.) und ein aufmerksamer Hummels blockte einen gefährlichen Coman-Pass.

Vor ausverkaufter Arena blieben die Hausherren nun bissig und stellten den Dortmunder Ersatzkeeper auf die Probe. Kingsley Coman hielt einfach mal drauf, Alexander Meyer parierte gekonnt (75.). Für Coman war es der erste Einsatz seit seinem Innenbandriss vor knapp zwei Monaten.

Den entscheidenden Schlusspunkt setzten dann allerdings nicht die Gastgeber, sondern die Dortmunder. Julian Ryerson traf unhaltbar zum 2:0-Endstand ins lange Eck (83.).

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24 30.03.2024 - 20:55 Uhr