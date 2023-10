3. Liga Die Löwen schicken Freiburg II mit einer Niederlage nach Hause Stand: 21.10.2023 16:11 Uhr

Durststrecke beendet: Der TSV 1860 München ist mit einem Sieg gegen den SC Freiburg II auf Tabellenplatz acht gesprungen. Die Löwen schlugen die Breisgauer am 12. Spieltag der 3. Liga mit 2:0 und belohnten sich mit dem fünften Dreier der Saison.

Von Margot Lamparter

Der TSV 1860 München wollte am 12. Spieltag endlich wieder einen Dreier einfahren. Doch auch Freiburg ging engagiert in die Partie. Beide Teams griffen früh und aggressiv an. Der erste Treffer gelang allerdings den Münchner Löwen, die besser ins Spiel gekommen waren - und zur Führung trafen.

Eroll Zejnullahu hatte eine Ecke an den kurzen Pfosten geschickt, wo Manfred Starke den Ball in Richtung zweiten Pfosten verlängern konnte. Im Zweikampf zwischen Leroy Kwadwo und Ryan Johansson bekam der ehemalige Bayern-II-Spieler den Ball unglücklich an den Rücken und versenkte das Spielgerät unhaltbar für Tormann Benjamin Uphoff in die halbhohe linke Ecke. Die Anzeige rückte auf 1:0 für die Gastgeber.

Das Glück spielt auf beiden Seiten mit

Die Gäste fanden erst nach einer halben Stunde besser ins Spiel, wurden dann aber mehrmals gefährlich. Nach 36 Minuten lag das zweite Tor immerhin in der Luft. Starke traf das Leder jedoch so unglücklich per Kopf, dass es das eigene Tor nur um wenige Zentimeter verfehlte.

Kurz darauf war das Glück dann auf Münchner Seite, denn nur die Latte verhinderte noch den Anschlusstreffer der Breisgauer. Kurz vor der Pause hatte dann Morris Schröter (44.) aus kurzer Distanz das 2:0 auf dem Fuß.

1860 belohnt sich mit den zweiten Treffer

Die Löwen kamen energiegeladen aus der Kabine und schnell zu den ersten Chancen. Nach Balleroberung leitete Jesper Verlaat einen verheißungsvollen Angriff ein. Der Innenverteidiger legte das Spielgerät zu Julian Guttau, der einen Steilpass auf Greilinger schickte. Dieser bediente mustergültig Zejnullahu mit flachem Anspiel. Der Kosovare (52.) musste knapp sechs Meter vor dem Tor nur noch den Fuß hinhalten. Uphoff war chancenlos, 2:0. Kurz darauf konnte der Freiburger Tormann (54.) einen Schuss von Schröter allerdings parieren.

Die Löwen gaben sich mit der 2:0-Führung zufrieden, den Gästen fehlten die zündenden Ideen und das Quäntchen Glück vor dem Löwen-Tor, um die Niederlage noch abzuwenden. So blieben die drei Punkte am Ende verdient in München.

