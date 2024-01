BR24 Sport Deutschland verliert Handball-Krimi: EM-Aus gegen Dänemark Stand: 26.01.2024 22:23 Uhr

Das Wunder gegen den Weltmeister ist ausgeblieben: Das DHB-Team verliert im EM-Halbfinale gegen den skandinavischen Topfavoriten. Dänemark und Frankreich stehen im Finale.

Der Traum vom Wintermärchen ist geplatzt: Trotz eines über weite Strecken dynamischen Auftritts der DHB-Mannschaft und einer grandiosen ersten Hälfte (12:14), muss sich Deutschland gegen die starken Dänen geschlagen geben. Der Weltmeister gewinnt nach großem Kampf 29:26 (12:14) und steht im EM-Finale gegen Olympiasieger Frankreich. Deutschland kann noch auf die Bronze-Medaille hoffen.

"Ich bin sehr stolz auf die Jungs, das war eine phänomenale erste Halbzeit", sagte Bundestrainer Alfred Gislason im ZDF, musste aber einsehen: "Letztlich hat sich die Routine durchgesetzt."

Das DHB-Team zeigte sich vor allem in der ersten Hälfte des Spiels abwehrstark, zwang die Dänen zu Fehlern und war frech in der Offensive. Mit 14:12 ging es in die Pause. Doch Dänemark kam rasant aus der Kabine und drehte das Spiel. Mit dem neuen Tempo der Dänen kam die Mannschaft von

Titelverteidiger entthront

Indessen haben Frankreichs Handballer gegen Schweden die Nerven behalten und dank riesiger Comeback-Qualitäten das EM-Finale erreicht. Der Olympiasieger gewann das Duell gegen die Skandinavier mit 34:30 (27:27, 17:11) nach Verlängerung und greift nun im Endspiel am Sonntag in Köln nach seinem vierten EM-Gold. Die Franzosen bewiesen vor 19.750 Zuschauern in der Lanxess Arena in der Schlussphase kühlen Kopf.

