BR24 Sport Der Sommerfahrplan der SpVgg Greuther Fürth: Liverpool wartet Stand: 28.06.2023 16:24 Uhr

Die SpVgg Greuther Fürth hat das Training bereits gestartet und hat das erste Testspiel hinter sich. Im Juli geht's für die Kleeblättler ins Trainingslager nach Österreich.

Von BR24Sport

Die SpVgg Greuther Fürth hat die ersten Trainingseinheiten bereits hinter sich. Mit "richtig guten Neuen" im Kader, wie Trainer Alexander Zorniger bei der ersten Übungseinheit betonte. Prominentester Neuzugang ist Dennis Srbeny. Der 29-Jährige bringt Erfahrung aus England (Norwich City) mit und kickte für den SC Paderborn auch schon in der Bundesliga (17 Spiele, fünf Tore). Und der Stürmer traf dann auch prompt im ersten Testspiel des Kleeblatts gegen den 1. FC Herzogenaurach, das Fürth mit 6:0 gewann.

Testspiel gegen Klopps Liverpool

Weitere Test sind am 28. Juni gegen den FC Coburg, am 3. Juli gegen die SpVgg Ansbach sowie am 24. Juli gegen den großen FC Liverpool geplant. Bitter für die Fußball-Fans: Die Partie gegen die von Jürgen Klopp trainierte Premier-League-Mannschaft findet auf Wunsch der Engländer "aufgrund der örtlichen Gegebenheiten" ohne Zuschauer statt. Vom 7. bis 16. Juli sind die Fürther im Trainingslager im österreichischen Bad Häring.

Der Sommerfahrplan der SpVgg Greuther Fürth im Überblick

Audio: Trainingsauftakt SpVgg Greuther Fürth

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport 21.06.2023 - 13:54 Uhr