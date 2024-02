BR24 Sport DEL: Ice Tigers Nürnberg schlagen München in letzter Minute Stand: 25.02.2024 20:24 Uhr

Mit einem Treffer der Nürnberg Ice Tigers 18 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit holt sich das Team von Tom Rowe den Sieg gegen den Meister aus München. Evan Barrett traf zum 2:1 für die Franken – die damit Platz zehn und Playoff-Kurs halten.

Von Anja Bühling

Buchstäblich in letzter Minute haben die Nürnberg Ice Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag das 2:1 gegen Meister EHC Red Bull München erzielt: 18 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit machte Evan Barratt vor 7.120 begeisterten Fans das entscheidende Tor in einem ungemein engen, umkämpften und spannenden Spiel. Ein wichtiger Sieg für Nürnberg auf dem Weg in die Playoffs.

Umkämpftes Spiel, starke Torhüter und viel Spannung

Zunächst gingen die Nürnberger durch ein Tor von Daniel Schmölz (14. Min) in Führung. Die konnte das Team von Tom Rowe bis ins dritte Drittel verteidigen. Auch weil Nürnbergs Torhüter Niklas Treutle wieder einen hervorragenden Tag hatte und nicht zu Unrecht zum Man of the Match bei den Franken gewählt wurde. Sowohl die Münchner als auch die Nürnberger hatten in dieser Phase noch zahlreiche weitere gute Chancen, die sie aber nicht in Tore ummünzen konnten.

Keine Überzahltore auf beiden Seiten

Schließlich gelang dem Team von Toni Söderholm nach einem dicken Patzer der Nürnberger Abwehr in der 41. Minute der Ausgleich durch Veit Oswald. Im weiteren Verlauf ließen die Nürnberger eine vierminütige Überzahl ungenutzt, als Konrad Abelshauser wegen hohen Stocks (2+2, 54. Min) auf die Strafbank musste. Überhaupt konnten beide Teams aus ihren Überzahlspielen – insgesamt bekam Nürnberg vier 2-Minuten-Strafen, München außer den 2+2 noch dreimal zwei Minuten – keinen Vorteile ziehen, auch weil beide Teams in Unterzahl stark agierten.

Alles schien in der Nürnberger Arena an diesem Family Day mit anschließendem Teddy Bear Toss auf eine Verlängerung hinauszulaufen. Doch da packte Stürmer Evan Barrett 18 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit nochmals einen Handgelenkschuss aus und jagte so den Puck an Münchens Goalie Daniel Avallena vorbei unhaltbar in den Winkel.

München verliert weiter Anschluss an Spitze

Für München war es die 22. Niederlage in dieser Saison. Der amtierende Meister hat damit den Anschluss an die Spitze mit Berlin, Bremerhaven und Straubing als Dritte verloren. Derzeit rangieren sie nach 48 Partien mit 80 Punkten auf Rang 5 und haben am Dienstagabend (27.02.24, 19.30 Uhr) noch ein Nachholspiel gegen die Löwen in Frankfurt.

Nürnberg kämpft um Pre-Playoff-Platz 10

Die Nürnberger sichern mit diesem Sieg auch nach dem (für sie) 49. Spieltag Platz 10, der zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigt.

Im engen unteren Drittel haben sie sich zudem nach einem 2:3 nach Penaltyschießen am Freitag (23.02.24) gegen die Adler Mannheim und den drei Punkten gegen München mit 63 Punkten aus dem Rennen um Abstiegsplatz 14 verabschiedet. Denn nach der Heimniederlage des derzeitigen Tabellenletzten, der Augsburg Panther gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 1:3, können die Fuggerstädter mit 50 Punkten die Ice Tigers nicht mehr überholen, auch wenn Augsburg noch ein Spiel mehr zu absolvieren hat.

Für die Ice Tigers geht es am kommenden Freitag um 19.30 Uhr in eigener Halle weiter im Kampf um die Playoff-Teilnahme. Dann empfangen sie die Düsseldorfer EG zum letzten Heimspiel der DEL-Hauptrunde.

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: Regionalnachrichten Franken 26.02.2024 - 06:30 Uhr