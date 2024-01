In allen Bundesliga-Stadien Schweigeminute und Sonderbeleuchtung für Franz Beckenbauer Stand: 09.01.2024 18:55 Uhr

Zu Ehren der verstorbenen Fußball-Legende Franz Beckenbauer wird es in allen Bundesliga-Stadien am Wochenende eine Schweigeminute geben. Die Münchner Arena erstrahlt mit einer Sonderbeleuchtung.

Der Auftakt ins neue Fußballjahr wird für den FC Bayern mit einer Schweigeminute beginnen. Wie die Deutsche Fußball-Liga am Dienstag bekannt gab, wird in allen Stadien der 1. und 2. Bundesliga eine Schweigeminute zu Ehren von Franz Beckenbauer abgehalten. Der 17. Spieltag startet mit dem Duell von Beckenbauers Ex-Verein gegen die TSG Hoffenheim an diesem Freitagabend (ab 20.30 Uhr in der Radioreportage). Zudem sollen alle Mannschaften einen Trauerflor tragen.

Trauerflor beim FC-Bayern-Training

Die Münchner Fußballer haben ihren Trauerflor bereits im Training im Gedenken an den Ehrenpräsidenten des deutschen Rekordmeisters angelegt. Zudem haben der Trainer Thomas Tuchel und seine Spieler vor dem Start der Einheit am Mittag mit einem aktuellen FCB-Jersey mit einem "Danke Franz"-Aufdruck sowie einem Original-Trikot des früheren Ausnahmefußballers posiert.

Das Trikot hatte Beckenbauer am 26. Juni 1965 in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga beim historischen 8:0-Sieg gegen Tennis Borussia Berlin getragen.

Allianz Arena mit Sonderbeleuchtung: "Danke, Franz"

Der deutsche Rekordmeister möchte seiner Legende zusätzlich gedenken. Im Gedenken an Franz Beckenbauer bekam die Münchner Allianz Arena am Dienstag eine Sonderbeleuchtung. Auch in den kommenden Tagen wird das Stadion von 16.30 Uhr bis 23.00 Uhr mit dem Schriftzug "Danke Franz" erstrahlen.

Die Beleuchtung wird demnach zum Ausklang auch am Freitag beim Bundesliga-Heimspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen die TSG 1899 Hoffenheim (20.30 Uhr) von 16.30 Uhr bis 1 Uhr zu sehen sein. Ex-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge wünscht sich eine große Trauerfeier für Beckenbauer in der Münchner Allianz Arena.

Stadt München legt Kondolenzbuch aus

Unterdessen hat die Stadt München ein Kondolenzbuch eingerichtet. Das Buch liegt im zweiten Stock des Rathauses aus, wie die Stadt München am Dienstag mitteilte. Auf diese Weise können die Menschen noch bis Freitag Abschied von Beckenbauer nehmen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sprach Beckenbauers Witwe und allen weiteren Angehörigen sein Mitgefühl aus. "Die Welt hat einen der besten Fußballer aller Zeiten verloren und wir alle einen großartigen Menschen, von dessen Freundlichkeit und Zugewandtheit alle schwärmen, die das Glück und die Ehre hatten, ihn kennenlernen zu dürfen", schrieb Reiter.

