BR24 Sport Dämpfer im Wettkampf um Europa: Saison-Aus für Rexhbecaj Stand: 03.04.2024 12:17 Uhr

Im Saisonendspurt muss der FC Augsburg auf eine wichtige Stütze verzichten: Elvis Rexhbecaj zog sich im Spiel gegen 1. FC Köln einen Mittelfußbruch zu und wird den Rest der Saison ausfallen.

Von BR24Sport

Bittere Nachricht für den FC Augsburg und Elvis Rexhbecaj: Der 26-jährige Mittelfeldspieler fällt für den Rest der Saison aus. Rexhbecaj war beim 1:1 gegen den 1. FC Köln als Kapitän aufgelaufen und musste nach einem Foul in der 57. Minute ausgewechselt werden. Schon damals ging man von einer schwereren Verletzung aus, nun bestätigten sich die Befürchtungen: Mittelfußbruch.

"Das ist eine bittere Diagnose für Elvis und unser Team. Wir drücken ihm die Daumen für die anstehende Operation und Reha. Elvis ist ein Kämpfer, der sich nicht aus der Bahn werfen lässt. Daher sind wir überzeugt, dass er zur neuen Saison wieder bereit sein wird, für die Mannschaft auf dem Platz da zu sein", wurde FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic in einer Pressemitteilung zitiert.

Endspurt um Europa: Hoffen auf Leverkusen

Rexhbecaj ist eine wichtige Stütze im Team von Coach Jess Thorup. Der 26-Jährige stand fast in jedem Spiel auf dem Platz, konnte im zentralen Mittelfeld und auf der linken Seite eingesetzt werden. Nun muss der FCA im Wettlauf um die europäischen Plätze auf eine wichtige Stütze verzichten. Auf den Sechstplatzierten Eintracht Frankfurt fehlen dem FCA aktuell fünf Punkte. Platz sechs startet in der kommenden Saison in der Conference-League-Qualifikation. Sollte Bayer Leverkusen den DFB-Pokal gewinnen, würde der Siebte der Bundesliga in der Conference League antreten, der Sechste in der Europa League.

Aktuell stehen die Schwaben punktgleich mit dem Tabellenachten SC Freiburg auf Rang sieben. In den verbleibenden sieben Saisonspielen bietet sich dem FCA also eine historische Chance. Die muss er nun ohne Rexhbecaj ergreifen. "Ich war in den letzten Jahren fast immer fit und konnte viele Spiele absolvieren. Daher ist die Verletzung sehr ärgerlich, zumal auch eine Operation nötig ist", sagte der 26-Jährige. "Ich blicke zuversichtlich nach vorne und bin sicher, dass ich nach der Reha gestärkt zurückkommen werde. Den Jungs wünsche ich für den Saisonendspurt weiterhin viel Erfolg."

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 31.03.2024 - 21:45 Uhr