Fußball Christoph Freund: Wer ist der neue Sportdirektor beim FC Bayern? Stand: 18.07.2023 12:11 Uhr

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist die Suche nach einem Nachfolger für Hasan Salihamidzic beendet. Christoph Freund soll von RB Salzburg zum FC Bayern wechseln und dort der neue Sportdirektor werden.

Von BR24Sport

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist die Suche nach einem Nachfolger von Hasan Salihamidzic beendet. Christoph Freund soll laut Informationen von "Sky" und "Bild" neuer Sportdirektor beim FC Bayern München werden. Freund, aktuell noch bei RB Salzburg unter Vertrag, soll demnach nach der Sommer-Transferperiode seine neue Aufgabe in München beginnen.

Freund wird nachgesagt, ein gutes Händchen bei Transfers zu haben. Dayot Upamecano, Amadou Haidara, Dominik Szoboszlai und natürlich Erling Haaland - für all diese Transfers trug Freund in Salzburg die Verantwortung. Bei RB gingen diese jungen Spieler ihre ersten Schritte im Profi-Fußball ehe sie gewinnbringend - wenn auch häufig zum wohlgesonnenen RB Leipzig - verkauft wurden.

Nachfolger von Ralf Rangnick

Unter Freund gewann Salzburg in jedem Jahr die österreichische Bundesliga, etablierte sich in der Champions League und erzielte dabei Saison für Saison hohe Transfererlöse. Freund speilte selbst aktiv Fußball, doch schaffte es nicht über die zweithöchste Spielkasse in Osterreich hinaus. Nach seiner Laufbahn begann seine Karriere bei RB Salzburg. Dort wurde er 2006 Teammanager, stieg 2012 zum Sportkoordinator auf, ehe er 2015 die Nachfolge von Ralf Rangnick als Sportdirektor antrat.

Nach dem Abschied von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn wollte sich der FC Bayern Zeit lassen, um einen neuen Sportdirektor zu präsentieren. Es sollte eine große Lösung werden, kündigte Präsident Herbert Hainer an und so gab es Gerüchte um Max Eberl und Markus Krösche als mögliche Brazzo-Nachfolger.

Nun wird es voraussichtlich Freund, der zwar bislang nur in Salzburg gearbeitet hat, doch immer wieder das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen hatte. Doch weder RB Leipzig, noch der FC Chelsea konnten Freund von einem Abschied aus Salzburg überzeugen. Auch weil Freund nur ungern aus seiner Heimat Salzburg fortgehen möchte. Zumindest wäre in München die Stadt nicht allzu weit entfernt.

Quelle: BR24Sport im Radio 18.07.2023 - 12:54 Uhr