BR24 Sport Bundesliga: Augsburgs Serie reißt in Hoffenheim Stand: 07.04.2024 17:25 Uhr

Nach fünf Spielen ohne Niederlage ist die Serie des FC Augsburg bei der TSG Hoffenheim gerissen. Die Elf von Jess Thorup musste sich am 28. Spieltag mit 1:3 geschlagen geben.

Von Margot Lamparter

Die Elf von Jess Thorup ging mit vier Siegen (Freiburg, Darmstadt, Heidenheim, Wolfsburg) und zuletzt einem Remis gegen den 1. FC Köln (1:1) seit fünf Spielen ungeschlagen und selbstbewusst in die Partie bei der TSG Hoffenheim. Der FCA-Coach musste allerdings personell umstellen: Für die verletzten Iago, Kevin Mbabu, Elvis Rexhbeçaj und Fredrik Jensen rückten Mads Pedersen, Maximilian Bauer, Arne Engels und Ermedin Demirović in die Startelf.

Doch die Anfangsphase viel nicht sehr vielversprechend aus. Hoffenheim ging durch einen Treffer von Wout Weghorst (16.) in Führung. Und nur vier Minuten legte Torschütze Weghorst für Andrej Kramarić auf, der das Leder zum 2:0 im Kasten von Finn Dahmen versenkte.

FCA nur mit einer guten Chance

Die zuletzt erfolgsverwöhnten Schwaben mussten sich etwas einfallen lassen, damit die TSG nicht noch weiter davonzog. Doch nur eine große Chance konnten die Gäste in der ersten Hälfte herausspielen. Den Direktschuss von Ruben Vargas (42.), den die Augsburger immer besser in Szenen setzen konnten, hielt TSG-Keeper Oliver Baumann allerdings sicher. Ansonsten ließ die Defensive der Gastgeber wenig Brauchbares zu.

Anschlusstreffer durch Demirović

Energisch und mit viel Zug zum Tor starteten die Augsburger in die zweite Hälfte. Die plötzlich zu findenden Lücken in der TSG-Defensive konnten die Schwaben zunächst allerdings nicht nutzen. Erst als Ermedin Demirović das Leder in der 61. Minute über die Linie spitzelte, war die Hoffnung aus dem Spiel noch Zählbares herauszuholen, zurück. Doch statt auszugleichen kassierte der FCA im Endspurt noch einen Treffer. Aus spitzem Winkel setzte Ihlas Bebou den Ball unhaltbar zum 3:1-Erfolg in die Maschen. Damit zog Hoffenheim in der Tabelle mit dem FC Augsburg gleich.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 07.04.2024 - 21:45 Uhr