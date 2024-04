BR24 Sport Berater: Nagelsmann verhandelt mit FCB - und entscheidet bald Stand: 18.04.2024 10:25 Uhr

Kann der FC Bayern München bald einen neuen Trainer vorstellen? Bundestrainer Julian Nagelsmanns Berater gibt Verhandlungen mit dem FC Bayern München bekannt - und dass die Entscheidung in "fünf, sechs, sieben Tagen" folgen wird.

Von Johannes Kirchmeier

Kommt beim FC Bayern München zur neuen Saison ein ehemaliger Trainer zurück? Vor etwas mehr als einem Jahr hatten Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic den gebürtigen Landsberger Julian Nagelsmann noch überstürzt vom Hof gejagt nach einer Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Nun soll der Coach der Wunschkandidat der Münchner auf die Nachfolge seines Nachfolgers Thomas Tuchel sein. Auch weil sich eine Sache verändert hat: Kahn und Salihamidzic sind mittlerweile ebenfalls nicht mehr beim FCB unter Vertrag.

Der FC Bayern wiederum wird womöglich schon innerhalb der kommenden Tage wissen, ob er mit Julian Nagelsmann als Trainer in die neue Saison gehen wird. Wie dessen Berater Volker Struth im Podcast des TV-Moderators Sebastian Hellmann bestätigte, verhandeln die Münchner aktuell mit ihrem ehemaligen Coach und derzeitigen Bundestrainer.

Berater kündigt Entscheidung in "fünf, sechs, sieben Tagen" an

Der Berater ging sogar noch ein wenig mehr ins Detail: Jeder frage ihn derzeit, ob Nagelsmann wieder zum FC Bayern München gehen werde oder welche Pläne er habe, sagte Volker Struth laut Informationen von Sky in einer noch nicht veröffentlichten Podcast-Folge von "Spielmacher" und meinte demnach: "Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Das entscheidet sich zeitnah. In den nächsten fünf, sechs, sieben Tagen."

In München stellt sich die Situation wie folgt dar: Die Trennung vom aktuellen Trainer Thomas Tuchel - Nagelsmanns Nachfolger beim deutschen Fußball-Rekordmeister - zum Ende der Saison ist bereits beschlossen. Der einstige Wunschkandidat Xabi Alonso von Bayer Leverkusen sagte den Münchnern vor wenigen Wochen ab, nun haben sie offenbar ihren Ex-Coach Nagelsmann als neuen Wunschtrainer auserkoren. "Ich kann natürlich nicht beurteilen, wann Julian sich für was entscheiden will", sagte dazu Vereinspräsident Herbert Hainer, "soweit ich weiß, ist auch der DFB interessiert an ihm."

Neben FC Bayern gibt es laut Struth weitere Interessenten

Der Deutsche Fußball-Bund will in der Tat den bis zur Heim-EM im Sommer datierten Vertrag mit Nagelsmann gerne schnellstmöglich bis zur WM 2026 ausdehnen. Die sportliche Leitung der Bayern mit Vorstand Max Eberl an der Spitze führe Gespräche mit mehreren Kandidaten, "am Ende müssen wir sehen, wer am besten zu uns passt", meinte Hainer und schloss mit den Worten: "Sobald weißer Rauch aufsteigt, werden wir etwas verkünden."

Ganz andere Worte von Sportchef Max Eberl am Rande des Champions-League-Siegs gegen Arsenal: "Ich kommentiere nichts!" Auch Klubboss Jan-Christian Dreesen wollte sich nicht an den Diskussionen um Trainer und Mannschaft beteiligen: "Wir tun gut daran, mit all diesen Personalien gelassen umzugehen."

Und was verriet Struth noch? "Es wäre ja totaler Quatsch zu sagen, dass wir uns nicht mit Interessenten unterhalten. Ohne dass ich jetzt sagen möchte, wer die Interessenten sind. Ich kann nur sagen, es ist nicht nur Bayern München", sagte Struth den Angaben zufolge. "Das ist normal. Das ist mein Job und es wäre den Medien gegenüber ein Stück weit Verarsche, wenn man sagen würde, wir führen keine Gespräche. Natürlich führen wir jetzt Gespräche."

Quelle: BR24Sport im Radio 18.04.2024 - 09:55 Uhr