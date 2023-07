BR24 Sport Bayerischer Sportpreis: Reimers "unglaubliche Liebe zum Spiel" Stand: 09.07.2023 12:29 Uhr

Ex-Eishockeyprofi Patrick Reimer ist beim Bayerischen Sportpreis für sein Lebenswerk geehrt worden. Laudator Marco Nowak hat als Erfolgsrezept des langjährigen Kapitäns der Nürnberg Ice Tiger seine "unglaubliche Liebe zum Spiel" ausgemacht.

Von BR24Sport

Patrick Reimer hat eindrucksvolle Spuren auf dem Eis hinterlassen. Der 40-jährige Mindelheimer ist der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der Deutschen Eishockey-Liga. Mit mehr als 1.000 Spielen in der DEL auf dem Konto hat er im Anschluss an die Saison 2022/2023 das Ende seiner Karriere bekannt gegeben.

Die Gala des Bayerischen Sportpreises wird am 9. Juli ab 21.45 Uhr im Bayerischen Fernsehen und im BR24Sport-Stream übertragen.

Beim bayerischen Sportpreis wurde Reimer am Samstag jetzt für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Eine besondere Ehre für die Legende des deutschen Eishockeysports. Der langjährige Kapitän der Nürnberg Ice Tiger erinnerte sich dabei auch an den größten Erfolg seiner Karriere: die olympische Silbermedaille 2018. "Es ist nach wie vor unbeschreiblich, was da passiert ist".

Nowak: "deine unglaubliche Liebe zum Spiel

Marco Nowak fasste in seiner Laudatio das Erfolgsrezept seines Freundes und langjährigen Mitspielers zusammen: "Ich glaube es sind drei Faktoren. Erstens, deine unglaubliche Liebe zum Spiel", so Nowak, der in Nürnberg und Düsseldorf im Team mit Reimer dem Puck hinterher gejagt war. Und betonte, er habe "immer diese große Lust in dir gesehen".

Zweiter Faktor sei ein "enormer Ehrgeiz!" In seiner 15-jährigen Karriere sei Nowak keiner untergekommen, "der mehr Ehrgeiz hatte als du". Das sei wohl schon in der Kindheit beim "Mensch Ärger dich nicht spielen" so gewesen. "Wenn er verloren hat, dann gings ab", verriet der Eishockey-Profi.

Für Nowak überzeugte der einzige dreimalige DEL-Spieler des Jahres auf und neben dem Eis zudem mit "Bescheidenheit, Menschlichkeit und Empathie." Reimer habe "sich als Landschaftspfleger ausgegeben, weil es ihm unangenehm war, mit dem Profistatus zu prahlen".

Karriereende noch nicht angekommen

Die Schlittschuhe hat Reimer jetzt an den Nagel gehängt. Angekommen ist das Ende der Profikarriere noch nicht so ganz: "Es fühlt sich noch nicht wirklich anders an. Es wird sich zeigen, wenn es im August wieder los geht für meine ehemaligen Kollegen", so der Ex-Profi. Dann will der Mindelheimer die Füße hochlegen.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!