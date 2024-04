BR24 Sport ATP-Turnier in München: Das müssen Sie wissen Stand: 03.04.2024 14:33 Uhr

Am 13. April startet das ATP-Turnier in München. Wer ist mit dabei, wer sind die Favoriten und wo kann ich die Spiele live sehen? Hier erfahren Sie alles rund um das traditionsreiche Tennis-Event auf der Anlage des MTTC Iphitos.

Von BR24Sport

Ab dem 13. April dreht sich im Englischen Garten in München wieder alles um die gelbe Filzkugel. Beim traditionsreichen ATP-Turnier in München messen sich Top-Tennisspieler aus der ganzen Welt auf Sand. Das Teilnehmerfeld ist hochkarätig. Es ist der Auftakt in die deutsche ATP-Serie, die noch drei weitere Events in Stuttgart, Halle und in Hamburg beinhaltet.

Hier erfahren Sie alles, was Sie zu den BMW Open 2024 wissen müssen.

Welche Top-Stars treten in München an?

Fast schon Tradition ist, dass der deutsche Superstar Alexander Zverev in München aufschlägt. Er gehört genauso zu den Favoriten wie der Senkrechtstarter Holger Rune. Der 20-jährige Däne feierte in München vor zwei Jahren seinen ersten Sieg bei einem ATP-Turnier. Auch im vergangenen Jahr siegte am Ende Rune. Nun kehrt er als aktuelle Nummer sieben der Welt nach München zurück und hat den Hattrick im Blick.

Doch auch Jan-Lennard Struff, Dominic Thiem (Wildcard) und Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini rechnen sich Chancen aus. Andy Murray musste seine Rückkehr nach München verletzungsbedingt absagen. Der 36-Jährige zog sich kürzlich einen Bänderriss zu.

Wie stehen die Chancen von Zverev und Co.?

Grundsätzlich ist die Anlage am Aumeister ein gutes Pflaster für die Deutschen. Rekord-Sieger Philipp Kohlschreiber triumphierte dreimal (2007, 2012 und 2016) und unterlag 2013 Tommy Haas erst im Finale. Auch Michael Stich gewann schon in München (1994). Das Duo Kevin Krawietz und Andreas Mies sicherte sich im vergangenen Jahr den Titel im Doppel.

Die Hoffnungen aus deutscher Sicht liegen in diesem Jahr vor allen Dingen auf Alexander Zverev, der das Turnier schon zweimal gewinnen konnte (2017 und 2018). Der 26-Jährige hat sich nach seiner langwierigen Knöchel-Verletzung wieder stabilisiert und steht derzeit auf Platz fünf der Weltrangliste. In München möchte er am liebsten den ersten Titel des Jahres gewinnen. Doch auch Struff, Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann rechnen sich Chancen auf. Zudem werden wieder einige Youngster antreten.

Wo kann ich die Spiele bei den BMW Open 2024 live gucken?

Der BR überträgt die gesamte Tenniswoche ab Montag, 15. April 2024, live, zunächst bis einschließlich Freitag, 19. April, täglich ausgewählte Spiele im Stream unter BR24Sport im Web und in der App. Die Halbfinals am Samstag, 20. April (ab 13.30 Uhr), sowie das Finale am Sonntag, 21. April (ab 13.30 Uhr), laufen zudem live im BR Fernsehen, außerdem im Livestream und on Demand in der ARD Mediathek.

Welcher Modus, und wo wird gespielt?

Es gibt ein Einzel und ein Doppel-Turnier. In allen Runden wird auf zwei Gewinnsätze gespielt. Außerdem wird die Tiebreak-Regel angewendet. Beim Stand von 6:6 geht es also in den Tiebreak. Hier zählt jeder Punkt einzeln. Sieben Punkte mit zwei Punkten Abstand reichen zum Gewinn des Tiebreaks und damit zum Satzgewinn.

Gespielt wird auf den Sandplätzen der Anlage des MTTC Iphitos, die im nördlichen Teil des Englischen Gartens in München liegt.

Sind die BMW Open ein ATP 250 oder ATP 500?

Das ATP-Turnier in München wurde zum Masters 500 hochgestuft – dies bedeutet vor allen Dingen mehr Weltranglistenpunkte, die die Teilnehmer holen können und ein höheres Preisgeld. Künftig sollen 2,5 Millionen Euro ausgeschüttet werden, anstatt 600.000 Euro. Allerdings gilt diese Änderung erst ab 2025. In diesem Jahr ist das Turnier ein Masters der Kategorie 250.

Was gibt es 2024 zu gewinnen?

Insgesamt werden am Aumeister 579,320 Euro an Preisgeld ausgeschüttet. Das Turnier in München ist Teil der ATP Tour 250. Diese trägt ihren Namen, da der Sieger zusätzlich zum Titelgewinn 250 Weltranglistenpunkte verbucht. Außerdem erhält der Sieger ein Auto und eine Lederhose.

Wie lange gibt es das Turnier in München schon?

Die Anfänge des Turniers liegen im Jahr 1900. Damals wurden die ersten "Internationalen Tennismeisterschaften von Bayern" auf dem Gelände des MTTC Iphitos ausgetragen. Seit 1949 hat die Veranstaltung internationalen Status und fand mit Ausnahme der Jahre 1952, 1972 und 2020 jährlich statt.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: Blickpunkt Sport 15.04.2024 - 13:30 Uhr