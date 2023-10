Ironman Anne Haug: "Hawaii-Götter müssen einem gnädig sein" Stand: 11.10.2023 20:32 Uhr

Triathletin Anne Haug und der Ironman in Hawaii - das ist eine Geschichte mit vielen Kapiteln. Bisher war die Insel immer nett zu ihr, sagt die Bayreutherin. Sie weiß aber auch: "Die Hawaii-Götter müssen einem gnädig sein."

Von Nils Hahn, Wolfram Porr

Anne Haug erwischt man eigentlich nie schlecht gelaunt. Die 40-Jährige aus Bayreuth ist immer fröhlich uns strahlt Freude an ihrem Sport aus - trotz aller Qualen, die mit einem Ironman-Triathlon eben so verbunden sind. Am Wochenende nimmt die Trägerin des Bayerischen Sportpreises und Hawaii-Siegerin von 2019 zum x-ten Mal am bedeutendsten und härtesten Wettbewerb für Triathleten auf der Vulkaninsel teil. Und immer noch spürt sie Nervosität.

Anne Haug: Frühere Erfolge "keine Garantie"

"Supernervös", sei sie, verriet sie BR24Sport. Jedes Rennen auf Hawaii sei anders. "Man weiß vorher nicht: Kommt man durch oder kommt man nicht durch." Dabei scheint sie bereits. Die Oberfränkin ist in Topform, hat in dieser Saison bereits drei Siege und zwei zweite Plätze gefeiert. Und auch diesmal hofft sie auf ein gutes Rennen: "Die Insel war immer nett zu mir, hat mir immer eine Medaille beschert, aber das ist - wie gesagt keine Garantie. Jedes Rennen startet bei Null."

"Alles muss perfekt passen für den WM-Titel"

Haug kennt das Gefühl, wie es ist, auf Hawaii den WM-Titel zu gewinnen. 2019 gelang ihr das, vor einem Jahr war sie starke Drittplatzierte. Und diesmal? "Eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, da muss einfach noch das Quäntchen Glück dazukommen. Da muss einfach alles perfekt passen. Das kann man nicht erzwingen" sagt sie und fügt lachend dazu: "Da müssen einem die Hawaii-Götter gnädig sein. an dem Tag."

Quelle: BR24

11.10.2023 - 18:30 Uhr