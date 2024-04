BR24 Sport 3. Liga: Blitzstart bringt Jahn Regensburg den Sieg in Münster Stand: 06.04.2024 16:10 Uhr

Drittligist Jahn Regensburg hat gegen Preußen Münster einen Blitzstart mit drei Toren hingelegt. Zwar konnten auch die Gastgeber im Schlussspurt noch einen Treffer versenken, doch am Ende setzte sich am 32. Spieltag der Tabellenführer durch.

Von BR24Sport

Nadelstiche setzen, schnell umschalten, Tore schießen: Die Mannschaft von Joe Enochs hat gegen Preußen Münster die Vorgaben des Trainers umgesetzt und am 32. Spieltag der 3. Liga einen Traumstart hingelegt. "Die Mannschaft hat sich die Tore selbst erarbeitet", lobte Sportgeschäftsführer Achim Beierlorzer schon den 3:0-Halbzeitstand der Jahn-Elf in Blickpunkt Sport. "Tolle Ballgewinne und schnelles Umschalten, das ist unser Spiel, das können wir gut“. Und "natürlich haben wir es dann auch eiskalt ausgenützt." Am Ende kassierte Regensburg zwar noch einen Treffer, feierte aber einen verdienten 3:1-Erfolg.

Regensburg übernimmt die Spiel-Regie

Der Tabellenführer zeigte früh, dass man die Top-Position in der Tabelle auch beim Aufstiegskonkurrenten Preußen Münster verteidigen wollte. Kurz nach Anpfiff setzte sich Andreas Geipl gegen die Abwehr der Arminia durch und legte auf Noah Ganaus (3.) am ersten Pfosten quer. Der ließ sich nicht zwei Mal bitten und schob aus kurzer Distanz zur Führung ein. 12 Minuten später stellten die Gäste durch Christian Viet die Anzeige auf 2:0.

Die Oberpfälzer blieben effizient und verwandelten auch ihre dritte Chance in einen Torerfolg. Dominik Kother trug sich in der 26. Minute als Torschütze in die Liste ein. Der Spielstand komfortabel für die Gäste, allerdings hatten die Regensburger in der aktuellen Saison schon ein Mal eine 3:0-Führung verspielt. In die Karten spielte dem Jahn zudem, dass die Gastgeber ihre zarten Chancen nicht in Tore ummünzen konnten.

In der 39. Minute setzte Yassine Bouchama, der frei an der Strafraumgrenze abziehen konnte, das Leder allerdings über den Kasten. Regensburg drängte auf das 4:0. "Es muss einfach alles rausgehauen werden für diesen Sieg“, sagte Beierlorzer im Halbzeitinterview im BR Fernsehen.

Auch Münster trifft

Um das Spiel aus Sicht der Gastgeber noch einmal in Schwung zu bringen, brachte Trainer Sascha Hildmann Shaibou Oubeyapwa als Joker. Und der bedankte sich schon eine Minute nach seiner Einwechslung mit dem ersten Treffer für Münster. Der Anschlusstreffer wollte den Gastgebern trotz fünf Minuten Nachspielzeit allerdings nicht mehr gelingen. Damit bleibt Regensburg an der Tabellenspitze.

Video: Achim Beierlorzer: Chancen "eiskalt ausgenützt"

