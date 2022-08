Vuelta Ausreißer Herrada gewinnt siebte Etappe Stand: 26.08.2022 17:14 Uhr

Vor den schweren Bergankünften am Wochenende hat Jesus Herrada die siebte Etappe der 77. Vuelta zu einem Ausreißersieg genutzt. Es führt weiter Remco Evenepoel.

Der Spanier Herrada holte sich am Freitag (26.08.2022) nach 190 Kilometern von Camargo nach Cistierna im Sprint einer fünfköpfigen Gruppe den Sieg vor dem Italiener Samuele Battistella und dem Briten Fred Wright. Für Herrada war es der zweite Vuelta-Etappensieg nach 2019.

Bester Deutscher war Nikias Arndt als 13., der 30-Jährige kam 29 Sekunden nach dem Sieger mit dem Hauptfeld ins Ziel.

Evenepoel weiter im Roten Trikot

An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen. Das Rote Trikot trägt weiter der belgische Jungstar Remco Evenepoel, der sich am Vortag an die Spitze gesetzt hatte. Der 22-Jährige liegt 21 Sekunden vor dem Franzosen Rudy Molard.

Titelverteidiger Primoz Roglic aus Slowenien ist 1:01 Minuten zurück Gesamtvierter.

Am Wochenende stehen gleich zwei Bergankünfte auf dem Programm. Am Samstag geht es am Ende zum Collau Fancuaya hinauf, einen Tag später dann nach Les Praeres Nava - beides Anstiege der ersten Kategorie.