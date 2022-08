Vuelta a España Evenepoel baut Gesamtführung mit Sieg aus Stand: 30.08.2022 17:56 Uhr

Spitzenreiter Remco Evenepoel hat das Einzelzeitfahren der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der belgische Radprofi war am Dienstag (30.08.22) nach 30,9 Kilometern von Elche nach Alicante 48 Sekunden schneller als der zweitplatzierte Vorjahressieger Primoz Roglic.

Dritter wurde der Franzose Remy Cavagna, der eine Minute mehr als sein Teamkollege Evenepoel benötigte. In der Gesamtwertung baute Evenepoel durch den Erfolg seinen Vorsprung auf 2:41 Minuten vor dem Slowenen Roglic aus.

Hayter und Bennett positiv getestet

Derweil häufen sich die Corona-Fälle. Zum Zeitfahren trat der Brite Ethan Hayter nicht mehr an, wie dessen Team Ineos mitgeteilt hatte. Auch der zweimalige Etappensieger Sam Bennett wurde am Dienstagmorgen positiv getestet, teilte das deutsche Team Bora-hansgrohe per Twitter mit. Am Ruhetag am Montag wurde zuvor der Däne Mathias Norsgaard aus dem Movistar-Team positiv getestet.

Seit dem Auftakt der Vuelta am 19. August schied bereits mehr als ein Dutzend Fahrer wegen positiver Corona-Befunde aus. Bei der Tour de France mussten im Juli 17 positiv getestete Profis das Rennen vorzeitig beenden.

Elfte Etappe: 191,2 km von Alhama de Murcia nach Cabo de Gata

Am Mittwoch steht die elfte, zumeist flache Etappe über 191,2 km von Alhama de Murcia nach Cabo de Gata auf dem Programm. Die 77. Auflage der Vuelta endet am 11. September mit der 21. Etappe und der Ankunft in Madrid.