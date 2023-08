78. Spanien-Rundfahrt Vuelta a España - Vingegaard und Roglic gegen Evenepoel Stand: 24.08.2023 12:20 Uhr

Toursieger Jonas Vingegaard will im Verbund mit Teamkollege Primož Roglič Vorjahressieger und Zeitfahrweltmeister Remco Evenepoel bei der am Samstag (26.08.23) beginnenden Vuelta a España in Schach halten. Die wichtigsten Informationen und Antworten zur drei Wochen langen dritten Grand Tour des Jahres.

Start in Barcelona

Die "La Vuelta Ciclista a España", kurz "Vuelta" oder "Vuelta a España" ist die dritte große Radrundfahrt des Jahres. Nach dem Giro d'Italia im Mai und der Tour de France im Juli wird die Spanien-Rundfahrt jeweils im Spätherbst ausgetragen. Start ist am 26. August in Barcelona, das Ziel wird am 17. September nach 3156,5 Rennkilometern in Madrid erreicht. Teilabschnitte werden auch in den Nachbarstaaten Andorra und Frankreich gefahren.

21 Etappen, zwei Ruhetage

Die Rundfahrt besteht aus 21 Etappen mit zwei Ruhetagen. Allerdings dürfen sich die Fahrer erst nach dem neunten Tagesabschnitt am 4. September einen Tag erholen, die zweite Pause folgt eine Woche später, mittendrin während der vier schwersten Etappen der diesjährigen Vuelta. Während dieser vier Etappen geht es unter anderem auf den von der Tour de France berühmten Col du Tourmalet (13. Etappe). Interessant wird sicherlich auch die vorletzte Etappe, wenn nicht weniger als zehn Bergwertungen der dritten Kategorie auf die Fahrer warten.

22 Teams, 176 Starter

Startberechtigt sind die 18 Teams der UCI World Tour. Dazu werden vier ProTeams eingeladen, die jeweils acht Fahrer ins Rennen schicken. Bekannteste Starter aus Deutschland sind Emanuel Buchmann und Lennard Kämna von Bora-hansgrohe. Sie werden unterstützt von Nico Denz, Jonas Koch und Ben Zwiehof. Dabei aus deutscher Sicht - noch sind nicht alle Nominierungen bei den Teams fix - sind außerdem Jasha Sütterlin (Bahrain-Victorious), Kim Heiduk (Ineos Grenadiers), Felix Engelhardt (Jayco Alula), Maurice Ballerstedt und Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck).

Wer sind die Favoriten der Vuelta?

Die deutschen Starter, allen voran Kämna dürften sich wieder auf ihre Helferdienste konzentrieren - und gelegentlich auf Tageserfolge spekulieren.

Die Favoriten sind drei Superstars der Szene: Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard wird als Teil der Doppelspitze mit Teamkollege und Giro-Sieger Primož Roglič bei Jumbo-Visma auf den Gesamtsieg fahren. "Wir gehen als die Kapitäne ins Rennen" , hatte der Däne der spanischen Sportzeitung "Marca" gesagt. Roglič hatte die Spanienrundfahrt 2019 bis 2021 gewonnen, im vergangenen Jahr stürzte der Slowene und schied auf Rang zwei liegend aus.

Primoz Roglic (r.) und Jonas Vingegaard bei der Dauphiné-Rundfahrt 2022

Pogačar ruht sich aus

2022 machte Remco Evenepoel den Triumph perfekt. Der Profi von Soudal-Quick Step stellte seine herausragende Verfassung gerade erst unter Beweis, als er bei der Rad-WM in Schottland im Einzelzeitfahren überzeugte und Gold gewann. Tadej Pogačar, Zweiter bei der Tour und Bronzemedaillen-Gewinner im Straßenrennen in Schottland, braucht eine Pause und wird in Barcelona nicht an den Start gehen. Somit wird Pogačars Team UAE mit den Youngstern João Almeida und Juan Ayoso an der Spitze starten.

Wenige Sprinter, viele Bergwertungen

Bei den Sprintern fehlen die großen Namen bei der Vuelta. Der Belgier Gerben Thijssen ist angesichts seiner 2023er Ergebnisse der aussichtsreichste Kandidat auf das grüne Trikot des Sprintbesten.

Dass bei der Vuelta nur so wenige Top-Sprinter dabei sind, könnte mit der hohen Zahl an Bergankünften zu tun haben. Neun Etappen enden mit einem Schlussanstieg, eine zehnte hat in der Schlussphase eine knackige Steigung hinauf nach Xorret de Catí, bevor eine kurze Abfahrt ins Ziel führt.

Wie berichtet die Sportschau?

Sportschau.de ist bei allen Etappen im Live-Ticker dabei und berichtet aktuell von der letzten Grand Tour des Jahres. Dazu gibt es im Ergebnisbereich alle wichtigen Wertungen.

Die 21 Etappen der Vuelta 2023 Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe - 26.08.2023 14,8 km Barcelona - Barcelona 2. Etappe - 27.08.2023 181,8 km Mataró - Barcelona 3. Etappe - 28.08.2023 158,5 km Súria - Arinsal (Bergankunft) 4. Etappe - 29.08.2023 184,6 km Andorra la Vella - Tarragona 5. Etappe - 30.08.2023 186,2 km Morella - Burriana 6. Etappe - 31.08.2023 183,1 km La Vall d'Uixó - Observatorio Astrofísico de Javalambre (Bergankunft) 7. Etappe - 01.09.2023 200,8 km Utiel - Oliva 8. Etappe - 02.09.2023 165 km Dénia - Xorret de Catí. Costa Blanca Interior 9. Etappe - 03.09.2023 184,5 km Cartagena - Collado de la Cruz de Caravaca (Bergankunft) Ruhetag - 04.09.2023 10. Etappe - 05.09.2023 25,8 km Valladolid - Valladolid 11. Etappe - 06.09.2023 163,2 km Lerma - La Laguna Negra.Vinuesa (Bergankunft) 12. Etappe - 07.09.2023 150,6 km Ólvega - Zaragoza 13. Etappe - 08.09.2023 134,7 km Formigal. Huesca la Magia - Col du Tourmalet (Bergankunft) 14. Etappe - 09.09.2023 156,2 km Sauveterre-de-Béarn - Larra-Belagua (Bergankunft) 15. Etappe - 10.09.2023 158,3 km Pamplona - Lekunberri Ruhetag - 11.09.2023 16. Etappe - 12.09.2023 120,1 km Liencres Playa - Bejes (Bergankunft) 17. Etappe - 13.09.2023 124,4 km Ribadesella/Ribeseya - Altu de L'Angliru (Bergankunft) 18. Etappe - 14.09.2023 178,9 km Pola de Allande - La Cruz de Linares (Bergankunft) 19. Etappe - 15.09.2023 177,1 km La Bañeza - Íscar 20. Etappe - 16.09.2023 207,8 km Manzanares El Real - Guadarrama 21. Etappe - 17.09.2023 101,5 km Hipódromo de la Zarzuela - Madrid. Paisaje de la Luz