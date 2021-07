Tour de France - Bauke Mollema siegt nach Alleinfahrt in Quillan

Der Niederländer gewann am Samstag (10.07.2021) die 14. Etappe der Tour de France in Quillan als Solist und verwies Bora-Profi Patrick Konrad aus Österreich sowie den Kolumbianer Sergio Higuita auf die Plätze zwei und drei. Tadej Pogacar verteidigte sein Gelbes Trikot des Spitzenreiters ohne Probleme.

"In dem Moment habe ich einfach gedacht: 'Lets go'" , sagte der Routinier vom Team Trek-Segafredo, der seit 2017 auf einen weiteren Etappensieg bei der Großen Schleife gewartet hatte: "Ich habe mich gut gefühlt und hatte das Selbstvertrauen, lange alleine zu fahren. Und als ich dann gesehen habe, dass ich mehr als eine Minute Vorsprung hatte, wusste ich, das mache ich."

Guillaume Martin macht Riesensatz nach vorn

In der Gesamtwertung hat Pogacar nun 4:04 Minuten Vorsprung auf den Franzosen Guillaume Martin, der in einer Fluchtgruppe vertreten war und sich so von Platz neun auf Platz zwei des Gesamtklassements vorschob. Mit weiterhin 5:18 Minuten Rückstand ist der Kolumbianer Rigoberto Uran Dritter.