Aus für Roglic und Kruijswijk Vingegaard verliert zwei Edelhelfer - Sieg für Philipsen Stand: 17.07.2022 19:07 Uhr

Alptraum-Tag für das dominierende Team Jumbo-Visma bei der 15. Etappe der Tour de France: Spitzenreiter Jonas Vingegaard, der selbst auch stürzte, verlor am Sonntag (17.07.2022) seine beiden wichtigsten Helfer.

Rund 60 Kilometer vor dem Ziel stürzte auch Vingegaard selbst, konnte von seinen verbliebenen Teamkollegen wieder ans Peloton herangefahren werden und behielt das Gelbe Trikot. Doch das war an diesem denkwürdigen Tour-Tag die einzige gute Nachricht für den Dänen und sein gesamtes Team, das am Ende auch noch hauchdünn des Tagessieg verpasste: Der Belgier Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) schlug Wout van Aert im Sprint.

Schulter ausgekugelt und selbst eingerenkt

Schon vor Beginn der Etappe hatte der Slowene Primoz Roglic aufgegeben. "Wir haben diese Entscheidung getroffen, damit meine Verletzungen richtig ausheilen können" , sagte der 32-Jährige. Roglic war als Mitfavorit in die Tour gestartet, lag im Gesamtklassement aber mit einem Rückstand von mehr als 33 Minuten nur auf dem 21. Rang.

Roglic war beim fünften Teilstück von Lille nach Arenberg, das über 19,4 Kilometer Kopfsteinpflaster auf der Strecke des Frühjahrsklassikers Paris-Roubaix führte, schwer gestürzt. Dabei hatte er sich die Schulter ausgekugelt und sich dann selbst schnell wieder eingerenkt. "Ich bin stolz auf meinen Beitrag zur aktuellen Gesamtwertung und vertraue darauf, dass das Team unsere Ambitionen auf Gelb und Grün verwirklichen wird" , sagte Roglic.

Auch Kruijswijk scheidet aus

Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem Roglic die Tour de France nicht beendet. Vergangenes Jahr stürzte er ebenfalls früh und gab schließlich nach der achten Etappe in Tignes auf.

Rund 70 Kilometer vor dem Ziel der 15. Etappe musste das Team von Vingegaard und Roglic dann den nächsten empfindlichen Ausfall verkraften. Der niederländische Edelhelfer Steven Kruijswijk verletzte sich bei einem Sturz schwer, hielt sich das rechte Schlüsselbein und musste vom Krankenwagen abtransportiert werden. Jumbo-Visma stehen demnach in der letzten Tour-Woche nur noch sechs Fahrer zur Verfügung.

Nielsen und Clarke corona-positiv

Zudem wurden Magnus Cort Nielsen (Dänemark/EF Education-EasyPost) und Simon Clarke (Australien/Israel-Premier Tech) am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet. Der Däne Cort Nielsen hatte die zehnte Etappe gewonnen und sich besonders rund um den Grand Depart in seiner Heimat Dänemark angriffslustig gezeigt. Clarke gewann die Kopfsteinpflaster-Etappe nach Arenberg. Es sind die Coronafälle sieben und acht bei der Tour.

Nils Politt setzt Akzente

Schon kurz nach dem Start der Etappe hatte Nils Politt von Bora-hansgrohe Akzente gesetzt. Gleich die ersten Attacken ging der Kölner mit, setzte sich dann mit Mikkel Froelich Honoré (Deceuninck-Quick-Step) ab und wurde erst bei Kilometer 149 wieder eingefangen.

Immerhin wurde er nach der Etappe als kämpferischster Fahrer des Tages ausgezeichnet und ist am Dienstag mit der roten Startnummer unterwegs.

Sieg für Jasper Philipsen

Danach gab es zwar weitere Attacken, am Ende machten die Sprinter-Teams aber ernst und fuhren ihre Stars nach vorne. Am Ende setzte sich etwas überraschend Philipsen vor seinem Landsmann und Grün-Träger van Aert durch - es war eben einfach nicht der Tag von Jumbo-Visma.

Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) sagte unmittelbar nach der Zieldurchfahrt am Sportschau-Mikrofon über die Hitze: "Wir haben mit acht Fahrern heute 150 Trinkflaschen gebraucht, es war brutal. Wenn man bei der Abfahrt einen brennenden Wind auf der Haut spürt, dann weiß man, dass es wirklich heiß ist." Zur Team-Perfomance sagte er: "Wir haben das Bestmögliche unternommen, es hat leider nicht geklappt. Wir sind mit unserer Fahrweise schon zufrieden. Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir uns im Feld versteckt haben."