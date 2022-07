Tourreporter Franzosen bei der Tour Mit dem großen Traum nach L'Alpe d'Huez Stand: 14.07.2022 07:51 Uhr

Am französischen Nationalfeiertag erreicht die Tour L'Alpe d'Huez. Noch haben die Franzosen keine Etappe gewonnen, aber plötzlich ist sogar ein viel größerer Traum zurück.

Von Michael Ostermann, Briançon

Nun also L'Alpe d'Huez, dieser sagenumwobene Anstieg der Tour de France, der Anzugspunkt für Hunderttausende Radsport-Fans und Hobbyradler aus aller Welt - 21 Kehren, ein Mythos.

Fausto Coppi, der erste Sieger dort 1952, dann lange der Berg der Holländer mit acht niederländischen Etappensiegen auf der Alpe zwischen 1976 und 1989. Dann kamen die Italiener, gewannen sechs Mal - Marco Pantani in von EPO befeuerter Rekordzeit von 37,35 Minuten. Zwei Mal der US-Amerikaner Lance Armstrong, 2001 und 2004, inzwischen eine Leerzeile in den Ergebnislisten.

L'Alpe d'Huez - lange kein Berg der Franzosen

So viel Tour-Geschichte, so wenige Franzosen. Irgendwie haben die französischen Radprofis diesen berühmten Berg lange ignoriert. Außer der große Bernard Hinault natürlich, der dort 1986 Hand in Hand mit seinem Teamkollegen und größten Rivalen Greg LeMond als Erster über den Zielstrich fuhr. Davor und danach - lange nichts.

Erst in den vergangenen Jahren haben Frankreichs Radfahrer den Mythos L'Alpe d'Huez auch für sich entdeckt. Bei den vergangenen vier Ankünften waren drei Mal Franzosen vorne: Pierre Rolland (2011), Christophe Riblon (2013) und Thibaut Pinot (2015). Am Donnerstag (14.07.2022) kommt die Tour de France auf der 12.Etappe nach vier Jahren Pause mal wieder vorbei. Und das am französischen Nationalfeiertag.

Und plötzlich ist da Romain Bardet

Ein Sieg eines Franzosen an diesem Tag in L'Alpe d'Huez wäre eine wahre Befreiung für die Grande Nation. Seit fast zwei Wochen läuft die Tour de France nun schon. Und immer noch wartet Frankreich darauf, dass einer der ihren zumindest mal eine Etappe gewinnen kann. "Die Blauen immer noch mit leeren Händen" , titelte die Sportzeitung "L'Équipe" nach der 10. Etappe voller Enttäuschung.

Von einem französischen Toursieger 37 Jahre nach dem letzten Triumph von Bernard Hinault 1985 wagte vor der Tour ohnehin niemand auch nur mehr zu träumen. Aber plötzlich ist da Romain Bardet, nach der monumentalen 11. Etappe zum Col du Granon, auf der Jonas Vingegaard den Slowenen Tadej Pogacar aus dem Gelben Trikot fuhr.

Bardet, Dritter auf der Etappe, hat sich auf Platz zwei des Gesamtklassements vorgearbeitet (+2,16 Minuten), obwohl auch er nur als Etappenjäger angereist war. Der 31-Jährige, der die Tour de France 2016 als Zweiter und ein Jahr später als Dritter beendete, ist der bislang letzte Franzose, dem der Sprung auf das Podium in Paris gelang. "Ich bin im Spiel. Es ist schön wieder dabei zu sein" , erklärte er.

Aus der Bretagne grantelt Hinault

Aber die Sehnsucht nach einen französischen Toursieger wird wohl auch er nicht stillen können. Vingegaard sei viel stärker als er, hat Bardet nach der 11. Etappe betont. Tage zuvor hatte der 31-Jährige schon erklärt, dass er nicht in derselben Liga spiele wie Tadej Pogacar, der nach seinem Einbruch am Col du Granon in der Gesamtwertung jetzt sechs Sekunden hinter Bardet liegt.

Bardets Auftritt am Mittwoch, als er mit einer beherzten Attacke aus der Gruppe um Vingegaard und Pogacar ausbrach, dürfte selbst Bernard Hinault zufriedengestellt haben. Der fünfmalige Toursieger grantelt ja regelmäßig aus seinem bretonischen Ruhestand über den Zustand des französischen Radsports.

Die französischen Radprofis seien "zu locker" , ihnen fehle der "Erfolgshunger" , bemängelte der fünfmalige Toursieger schon vor dem Start der diesjährigen Rundfahrt in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Auch diese Beschreibungen des Altmeisters sind ein jährlich wiederkehrendes Ritual.

Julian Alaphilippe wird vermisst

Dabei gibt es neben Bardet natürlich durchaus weitere erfolgreiche Radprofis im Mutterland der Tour. Die Franzosen vermissen in diesen Tagen vor allem den Weltmeister Julian Alaphilippe, der nach einem schweren Sturz beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich lange verletzt war und deswegen von seinem Team Quick Step-AlphaVinyl nicht für die Tour berücksichtigt wurde.

Der 30 Jahre alte Radprofi ist ein Fahrer mit Panache, jenem Elan, den die Franzosen so lieben, und dem selbst Hinault seine Anerkennung zollt, weil Alaphilippe sein Herz in die Hand nimmt, mutig und oft erfolgreich attackiert. Die Tour de France wird auch Alaphilippe nie gewinnen, dafür ist er nicht gemacht, aber einen Etappensieg hätte er den Franzosen vielleicht schon geliefert in diesem Jahr.

Die Leiden des Thibaut Pinot

Dann ist da Thibaut Pinot, der Pechvogel, mit dem das ganze Land in den vergangenen drei Jahren mitgelitten hat. Bei der Tour 2019 musste er unter Tränen drei Tage vor Schluss wegen einer Knieverletzung aufgeben. Da lag er auf Rang fünf der Gesamtwertung mit besten Aussichten auf das Podium in Paris.

Im Jahr darauf stürzte er auf der 1. Etappe in Nizza. Die anschließenden Rückenprobleme kosteten ihn auch die Saison 2021. Seitdem will er nicht mehr auf das Gesamtklassement fahren - zu viel Stress und Angst, wieder zu stürzen. "Ich habe einfach keine Lust, das noch einmal zu erleben" , hat Pinot (32) in einem Interview vor der Tour erklärt. "Ich habe nur noch wenige Jahre vor mir und ich möchte Spaß haben."

Pinot hat es auf der 9. Etappe nach Châtel schon einmal vergeblich versucht, den ersehnten Etappensieg einzufahren. Und es gibt ja noch weitere Kandidaten auf Tageserfolge. Warren Barguil etwa - der Gewinner des Bergtrikots bei der Tour de France 2017 - der am Col du Granon lange vorne fuhr, bis Vingegaard, Bardet und die anderen an ihm vorbeizogen.

Gaudu hält nichts vom innerfranzösischen Vergleich

Auch Pierre Rolland, mittlerweile 37 Jahre alt, mischt noch mit. Benjamin Thomas vom Cofidis-Team hat es auch schon in die Ausreißergruppen geschafft. Und da ist David Gaudu, der seinem Kollegen Pinot beim Team FDJ-Groupama die Last der Kapitänsrolle abgenommen hat.

Gaudu ist nach elf Etappen auf Rang sieben des Gesamtklassements gelistet mit 3,13 Minuten Rückstand auf das Gelbe Trikot und 57 Sekunden hinter Bardet. "Ich habe schon oft gesagt, das ist uninteressant" , sagt Gaudu über den innerfranzösischen Vergleich. "Wenn man zwischen den französischen Fahrern anfängt, das Spiel zu spielen, wer Fünfter oder Sechster in der Gesamtwertung ist, kommen wir nicht voran."