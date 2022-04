Radsport: Italienerin Borghini gewinnt zweite Auflage von Paris-Roubaix

Brauße als beste Deutsche auf Rang zwölf

Die Britin Elizabeth Deignan, die im vergangenen Oktober die Premiere auf dem legendären Kopfsteinpflaster im Norden Frankreichs für sich entscheiden hatte, erwartet ihr zweites Kind und war deshalb nicht am Start. Die Vorjahreszweite Marianne Vos (Niederlande/Jumbo-Visma) fehlte wegen einer Corona-Erkrankung.

Als beste Deutsche verpasste Franziska Brauße (Metzingen/Ceratizit-WNT), in Tokio Olympiasiegerin in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn, mit 2:22 Minuten Rückstand als Zwölfte knapp die Top 10. Romy Kasper (Jumbo-Visma/+2:54) aus Forst kam nach der Tortur über 29,2 km Kopfsteinpflaster auf Platz 19.

Die Höhepunkte von Paris-Roubaix gibt es in einer Zusammenfassung in der Sportschau am Sonntag ab 19.15 Uhr im Ersten.