Mit Sturzverursacher Groenewegen hat er sich mittlerweile getroffen. "Der Kontakt lief über Fabios Vater. Wir haben uns ausgesprochen. Was genau wir gesagt haben, bleibt aber unter uns" , sagte Groenewegen.

Sprints wie auf Eierschalen

Für ihn wird die Rückkehr nicht einfach. "Natürlich ist es die Frage, wie befangen oder unbefangen Dylan jetzt die nächsten Sprints fahren kann. Ich denke, dass er die ersten Sprints vielleicht wie auf Eierschalen fahren wird, dass er vielleicht auch Angst hat, überhaupt eine Konfrontation einzugehen" , sagt Teamkollege Tony Martin. In David Dekker hat das Team ohnehin eine Alternative für die Massensprints im Kader.

Denn fraglich ist natürlich auch das Leistungsvermögen Groenewegens nach neun Monaten Pause. In der Regel braucht es ein paar Renntage, bevor man bei einer großen Rundfahrt in die Saison einsteigt.

Groenewegens Comeback beim am Samstag (08.05.2021) beginnenden Giro ist auch deshalb ein Experiment. "Dylan hat hart an seiner Rückkehr gearbeitet, aber er hat keinen Rennrhythmus und wird seinen Platz im Peloton finden müssen nach allem, was passiert ist" , sagt Sportdirektor Zeeman über die heikle Situation.

Neue Sicherheitsstandards als Reaktion auf den Sturz

Den Radsport haben die Ereignisse von Katowice über das Schicksal der beteiligten Profis hinaus nachhaltig verändert. Der Weltradsportverband UCI beschloss neue Sicherheitsmaßnahmen. Dazu gehören auch Barrieren, die nicht so schnell wegfliegen, wie die in Polen. UCI-Präsident David Lappartient teilte der Sportschau mit: "Aus Belgien werden acht Lastwagen mit den neuen, sicheren Barrieren zur Polenrundfahrt in diesem Jahr fahren."

Der Umgang mit dem Sturz machte zugleich das Machtgefälle im Profiradsport deutlich. Ursache für die schweren Verletzungen Jakobsens war einerseits der Rempler Groenewegens. Er hatte eindeutig seine Linie verlassen.

Aber nur, weil die Barrieren dem Aufprall nicht standhielten, schwebte Jakobsen eine Zeitlang in Lebensgefahr. "Man hat das Ungleichgewicht gesehen: Der Fahrer wurde Minuten nach dem Rennen bereits disqualifiziert. Für die Veranstalter hatte dies aber keine Konsequenzen" , erzählte Iwan Spekenbrink, Landsmann der beiden beteiligten Profis und Chef des deutschen Rennstalls DSM, der Sportschau.

Für die Zukunft streben die Rennställe und auch die Fahrer stärkere Einbindung in die Rennplanung und auch größere Anteile bei den Einnahmen durch TV -Rechte an. Der Sturz von Katowice hat diese grundlegenden Debatten neu befeuert.

Stand: 06.05.2021, 10:00