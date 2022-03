Frauenradsport: Mehr Rennen, mehr Teams, mehr Gleichberechtigung?

Eigentlich ist der Piazza del Campo in Siena weltweit für sein berühmt-berüchtigtes Pferderennen "Palio di Siena" bekannt. Nicht aber am Samstag, denn an diesem Tag wird das Herzstück der Stadt zur Zielankunft des Strade Bianche - einem Eintagesrennen, welches seit 2015 ebenfalls die Frauen bestreiten. Auch in diesem Jahr bildet das 136 Kilometer lange Rennen durch die Toskana den Auftakt für die UCI Women’s WorldTour.

Paris - Roubaix, Tour de France: Neue Saison voller Highlights

Es ist erst die siebte Ausgabe der Frauen-Rennserie, doch seit der Einführung 2016 durch den Radsport-Weltverband UCI ist viel passiert. Das spiegelt sich vor allem im Wettkampf-Kalender wider: Noch nie gab es so viele Rennen wie in diesem Jahr, nämlich 25. Etliche neue Etappenrennen haben den Sprung in die UCI Women’s WorldTour geschafft.