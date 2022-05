Carapaz kam am Mittwoch (25.05.2022) als Fünfter der 17. Etappe ins Ziel und liegt in der Gesamtwertung des 105. Giro weiterhin drei Sekunden vor dem Australier Jai Hindley vom deutschen Team Bora-hansgrohe. Das 168 Kilometer lange Teilstück mit über 3.500 Höhenmetern gewann der Kolumbianer Santiago Buitrago in Lavarone.

"Nach gestern sind viele Fahrer müde. Ich war ebenfalls sehr müde. Der letzte Anstieg war sehr hart. Vorn sind alle auf einem Level. Große Abstände waren heute nicht möglich", sagte Hindley.