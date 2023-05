Sieben tote Pferde beim "Triple Crown"-Rennen Castellano und Mage siegen bei Kentucky Derby Stand: 07.05.2023 12:27 Uhr

Beim 149. Kentucky Derby gab es mit Mage und Jockey Javier Castellano einen Außenseitersieg. Überschattet wurde das Traditionsrennen, Teil der "Triple Crown" von insgesamt sieben Todesfällen bei den Pferden.

Der 15:1-Außenseiter Mage mit dem venezolanischen Jockey Javier Castellano hat das 149. Kentucky Derby gewonnen. Der von Gustavo Delgado trainierte Hengst setzte sich am Samstag (06.05.2023) in Louisville dank eines starken Schlussspurts vor Two Phil's, geritten vom US-Amerikaner Jareth Loveberry, und Angel of Empire mit Jockey Flavien Prat (Frankreich) durch.

Zwei Pferde am Rennen eingeschläfert, insgesamt sieben Todesfälle

Der fulminante Lauf auf dem Churchill Downs Racetrack bildete den Abschluss einer ereignisreichen Woche, die von mehreren Todesfällen überschattet wurde. Innerhalb von zehn Tagen starben sieben Pferde. Darunter befanden sich auch zwei Tiere aus dem Samstagsprogramm, die nach Rennverletzungen eingeschläfert werden mussten.

Kentucky-Favorit Forte auf ärztliche Anweisung aus dem Rennen genommen

"Das Beste, was es über die 149. Ausgabe des Kentucky Derby zu berichten gibt: Alle 18 Pferde, die es am Samstag an den Start geschafft haben, haben es überlebt", kommentierte die New York Times in bitterem Ton. Neben den Todesfällen wurden vier weitere Pferde aus dem Rennen genommen, darunter Forte, der als Favorit auf den Sieg beim Kentucky Derby galt. Wie die New York Times berichtete, entschieden die vom Staat Kentucky entsandten Veterinäre kurz vor dem Rennen, dass der Vorjahressieger wegen einer Hufverletzung nicht ausreichend fit sei.

Ein Coach und ein weiteres Pferd wurden von der Rennaufsicht vorsorglich suspendiert, über die Ursachen und genauen Umstände der Todesfälle wurde bislang nichts bekannt.

Das Kentucky Derby war der Auftakt der sogenannten "Triple Crown", deren zweites Rennen die Preakness Stakes am 20. Mai in Baltimore/Maryland sind. Beschlossen wird die Dreier-Serie mit den Belmont Stakes im Juni in New York.