Pferdesport-WM Piaffen und Zweierwechsel im Fußball-Stadion Stand: 06.08.2022 12:41 Uhr

Wo sonst die Fußballer des FC Midtjylland dem Ball nachjagen, gibt es bei der Pferdesport-WM ab Samstag (06.08.2022) Piaffen, Zweierwechsel und andere Dressur-Aufgaben zu sehen.

Die MCH-Arena in der dänischen Stadt Herning ist Schauplatz der WM für Dressur- und Springreiter. Bis zum Abschluss am Sonntag in einer Woche ist die Arena mit rund 12.000 Plätzen nach einem Gestüt benannt und heißt Stutteri ASK Stadium. Für die Pferdesport-WM wurden nach Veranstalter-Angaben unter anderem 3.000 Tonnen Sand in die Arena gefahren.

Die Sportschau zeigt das Einzel-Finale der Springreiter am Sonntag in einer Woche im TV. Sportschau.de zeigt diese Veranstaltung ebenso im Live-Stream wie das Mannschafts-Springen am Donnerstag und Freitag.

Zuletzt gab es 2014 eine Pferdesport-WM im Fußball-Stadion, damals im Stade Michel-d’Ornano von Caen. Nicht jeder WM-Veranstalter hat eine so große Pferdesport-Arena zu bieten wie die Aachener bei der WM 2006: Ins CHIO-Stadion würde der nebenan stehende Tivoli der Viertliga-Fußballer von Alemannia Aachen flächenmäßig fast zweimal hineinpassen.