In Barcelona Deutsche Springreiter gewinnen "League of Nations" Stand: 06.10.2024 21:58 Uhr

Die deutschen Springreiter haben beim Finale der neuen und hochdotierten League of Nations in Barcelona triumphiert.

Die Equipe um Olympiasieger Christian Kukuk war am Sonntag mit zwölf Strafpunkten nach zwei Umläufen nicht zu schlagen und sicherte sich ein Preisgeld in Höhe von 490.000 Euro. Vor rund einem Jahr hatte Deutschland an selber Stelle schon den traditionsreichen Nations Cup gewonnen.

Die Niederlande mit 16 und Schweden mit 20 Strafpunkten landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Die zehn besten Nationen traten an

Der Wettbewerb wurde mit den zehn besten Nationen der Welt über das Jahr an fünf verschiedenen Orten ausgetragen. Los ging es im Februar in Abu Dhabi, es folgten weitere Turniere in Ocala/USA, St. Gallen und Rotterdam, ehe nun das Finale in Katalonien wartete.

Neben Kukuk waren für das von Bundestrainer Otto Becker betreute Team in Spanien Andre Thieme, Jana Wargers und Richard Vogel am Start.