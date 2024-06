Springreiten und Dressur Deutsche Meisterschaften in Balve als Tor zu Olympia Stand: 02.06.2024 15:52 Uhr

Wer bei Olympia in Paris Dressur reiten möchte, sollte bei den Deutschen Meisterschaften glänzen. Beim Balve Optimum 2024 gibt es zudem eine Premiere.

Zwei Termine sind ausschlaggebend dafür, wen Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu für die Olympischen Sommerspiele in Paris nominieren wird: die Deutschen Meisterschaften in Balve (6. bis 9. Juni) und der CHIO in Aachen (28. Juni bis 7. Juli). Der WDR ist bei beiden Turnieren live dabei.

Die sportliche Relevanz zieht die großen Dressur-Namen in den kleinen Ort im westfälischen Sauerland, darunter die Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl und Rekordsiegerin Isabell Werth. Bei den Springreitern hat die zweite Reihe die Chance auf den Meistertitel, weil die Elite andere Turniere mit größeren Preisgeldern vorzieht.

"Balve als Sprungbrett"

"Die Bedingungen in Balve sind top und wurden immer weiterentwickelt" , sagte Marcus Döring, Co-Bundestrainer der Springreiter, der Reiterrevue. "Es gibt in jedem Jahr spannenden Sport und gerade auch viele junge Reiter nutzen Balve als Sprungbrett." Das Teilnehmerfeld sei im U25-Springpokal sehr stark.

Zum ersten Mal richtet Balve auch die Dressur-DM für Menschen mit Behinderung aus. "Ob Nachwuchs oder U25, ob Amateur oder Profi, ob aufstrebend oder Routinier - in Balve treffen die verschiedenen Welten unter einem Dach aufeinander", sagte Veranstalterin Rosalie von Landsberg-Velen. "Und deshalb sind wir froh und stolz zugleich, dass wir in diesem Jahr erstmals Ausrichter der Deutschen Meisterschaften der Para-Dressurreiter sind."

Balve ist seit 2008 und noch bis mindestens 2025 Austragungsort der nationalen Titelkämpfe im Dressur- und Springreiten. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Balve Optimum:

Welche deutschen Meistertitel werden vergeben?

Acht deutsche Meisterinnen und Meister werden gekürt. Im Springreiten gibt es eine offene Wertung und eine Wertung für Frauen.

In der Dressur treten Frauen und Männer seit 2009 in einem gemeinsamen Klassement an. Es gibt Medaillen im Grand Prix Special und Grand Prix Kür, bei einem U25-Wettbewerb und zwei Titel in der Paradressur: für die Grade eins bis drei und die Grade vier bis fünf.

Wer überträgt live?

Der WDR zeigt am Samstag von 15.45 bis 17.15 Uhr sowie am Sonntag von 15.15 Uhr bis 17.15 Uhr die Entscheidungen im Dressur- und Springreiten - im WDR Fernsehen und im Livestream.

Auch der ARD-Hörfunk sowie der Social-Media-Kanal "Die mit den Pferden" werden Reporterinnen und Reporter nach Balve schicken und vom Turniergeschehen berichten.

Wie ist der Zeitplan der Prüfungen zur Deutschen Meisterschaft?

Donnerstag, 6. Juni Uhrzeit Disziplin Wettbewerb 10:00 Uhr Dressur EInlaufprüfung U25 13:00 Uhr Dressur Qualifikationsprüfung Grand Prix 16:30 Uhr Dressur 1. Wertungsprüfung, Para-Dressur

Freitag, 7. Juni Uhrzeit Disziplin Wettbewerb 09:00 Uhr Dressur 2. Wertungsprüfung, Para-Dressur 11:15 Uhr Springreiten 1. Wertungsprüfung, offen 14:00 Uhr Dressur Qualifikationsprüfung 15:15 Uhr Springreiten 1. Wertungsprüfung, Damen 16:30 Uhr Dressur Grand Prix U25

Samstag, 8. Juni Uhrzeit Disziplin Wettbewerb 10.30 Uhr Dressur Grand Prix Special 14:15 Uhr Springreiten Finalwertung, Damen 16.30 Uhr Dressur Para-Dressur

Sonntag, 9. Juni Uhrzeit Disziplin Wettbewerb 09:00 Uhr Dressur Grand Prix Kür U25 11.30 Uhr Dressur Grand Prix Kür 14:15 Uhr Springreiten Finalwertung, offen

Wer ist beim Springreiten dabei?

Wie schon in den Vorjahren konzentriert sich die Springreit-Elite auf finanziell lukrativere Turniere. Prominentere Namen im Starterfeld von Balve sind Mario Stevens, Marco Kutscher, Hans-Dieter Dreher und Sandra Auffahrth. Titelverteidiger Marcus Ehning fehlt, aber sein jüngerer Bruder Johannes Ehning ist dabei.

Wer ist in der Dressur dabei?

Weil es um Olympia-Startplätze geht, ist das Feld in der Dressur stark besetzt mit Isabell Werth, Jessica von Bredow Werndl und Ingrid Klimke. Die Weltranglisten-Erste von Bredow-Werndl wird mit ihrer Erfolgsstute Dalera starten. "Balve ist mir sehr wichtig und ich werde mich nur auf Dalera konzentrieren", sagte sie.

Wer sind die Titelverteidiger?

In der offenen Kategorie feierte Marcus Ehning seinen zweiten Deutschen Meistertitel - der erste aus dem Jahr 2002 lag 21 Jahre zurück. Ehning gewann auf For Pleasure vor Maurice Tebbel und Maximilian Weishaupt. Bei den Damen ging der Titel an Mylen Kruse auf Cha Mu.

In der Dressur räumte von Bredow-Werndl mit Dalera die Titel im Grand Prix Special und in der Grand Prix Kür ab.

Wer sind die Rekordsieger?

Ludger Beerbaum kommt in seiner langen Karriere auf neun deutsche Meistertitel, der jüngste stammt aus dem Jahr 2011. In der Frauen-Wertung hat Eva Bitter sechs Goldmedaillen gesammelt, zuletzt gewann sie 2014. In den 50er Jahren holte Helga Köhler ebenfalls sechs Titel, den DM-Vorgänger "Deutsches Springchampionat" mit eingerechnet.

In der Dressur liegt Isabell Werth mit 17 Titeln und großem Abstand vorne.

Worum geht es beim Harmonie- und Fairness-Preis?

Das ist ein mit 10.000 Euro dotierter Publikumspreis im Grand-Prix-Kür-Finale am Sonntag. Die Zuschauerinnen und Zuschauer stimmen über ihr Smartphone ab, wer am feinfühligsten geritten ist. Sie vergeben Punkte in den drei Kategorien Leichtigkeit, Harmonie und Fairness.