Australiens Tennisstar Nick Kyrgios scheut sich nicht vor unpopulären Entscheidungen. Der 26-Jährige hat seine ganz eigenen Vorstellungen, deshalb reist er - anders als die anderen Tennis-Profis - meistens auch ohne Trainer durch die (Tennis-) Welt. Und auch sonst ist er eigenwillig.

Nun hat Kyrgios seine Teilnahme an den Olympischen Spielen abgesagt. Der von der japanischen Regierung am Donnerstag verhängte Corona-Notstand lässt für das Internationale Olympische Komitee (IOC) keine andere Möglichkeit als Geister-Spiele zu. Dieses Zuschauerverbot sei bei seiner Entscheidung ein wichtiger Faktor gewesen, sagte der Australier am Freitag (09.07.2021).