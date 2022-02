"Es tut richtig weh" - Lena Dürr fehlen 0,07 Sekunden zur Slalom-Medaille

"Wie man immer so schön sagt: Wenn's ein Weltcuprennen gewesen wäre, wäre das ein gutes Ergebnis. Aber so tut es richtig weh ", sagte Dürr im ZDF unter Tränen. "Es war so knapp, ich habe echt gekämpft, aber die letzte Haarnadel bin ich echt nicht gut gefahren. Das ist sehr bitter, weil es wirklich knapp war, nicht nur auf eine Medaille, sondern sogar auf Gold."

Dürr hätte die vierte deutsche Slalom-Olympiasiegerin nach Rosi Mittermaier (1976), Hilde Gerg (1998) und Maria Riesch (2010) werden können - doch es sollte nicht sein. Mit etwas Abstand kann die Bayerin aus Germering bei München aber stolz auf diesen Olympiaauftritt sein, und insbesondere auf den ersten Lauf.